Reforma laboral: diez propuestas que se oponen de la CGT y un modelo que marcó Diego Santilli

La reforma laboral, uno de los puntos que se impulsarán desde el Gobierno nacional. Foto: Gentileza Infobae.

El Consejo de Mayo creado por el Gobierno de Javier Milei sigue trabajando en el proyecto de reforma laboral. La intención del oficialismo es que se presente en el Congreso para mediados de diciembre, ya con la nueva conformación. Gerardo Martínez (UOCRA), que integra la CGT, dijo que desde la central sindical expresan un «categórico rechazo» sobre todo en «aquellos artículos inspirados en el decreto 70/23″ y lanzó una advertencia por el acuerdo comercial con Estados Unidos por incluir «compromisos laborales».

Reforma Laboral: algunos de los puntos que siguen de cerca de la CGT

Según indicó el medio Infobae, según manifestaron fuentes del Consejo de Mayo, hay al menos 10 propuestas del proyecto de reforma laboral sobre los cuales la CGT se opone. Estos son:

La limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo.

Darle prioridad a los convenios por empresa.

La limitación de las cuotas solidarias.

La reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades.

La incorporación del concepto de salarios dinámicos.

La obligación de pedir autorización para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas–

La modificación del principio de la norma más favorable al trabajador

La figura del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral en base a promedios semanales

Habilitar el fraccionamiento de las vacaciones en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes.

La ampliación de las infracciones graves en materia de bloqueos sindicales

Lo que dijo Diego Santilli en Neuquén sobre la reforma laboral

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, estuvo en Neuquén el sábado. Dejó claro que la provincia patagónica es una prioridad estratégica para el Gobierno Nacional y que las reformas estructurales del país deben tomar como modelo los avances logrados en el sector hidrocarburífero local.

El eje central de su visita y de la «agenda nacional» que expuso ante el gobernador es la necesidad imperiosa de una modernización laboral que ataque la informalidad.

El ministro reveló que la reforma laboral ingresará al Gabinete esta semana para luego iniciar el diálogo con el objetivo de lograr que ingrese al Pacto de Mayo.

Al trazar el camino a seguir, Santilli puso en valor el acuerdo paritario que flexibilizó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los petroleros, impulsado por el entonces secretario general, Guillermo Pereyra, durante el gobierno de Mauricio Macri: «No es lo mismo la productividad de Vaca Muerta que la productividad del noroeste. A mí me tocó trabajar con [Guillermo] Pereyra acá, se hizo una reforma muy importante por lo que Vaca Muerta creció… La modernización laboral de convenio colectivo de petroleros con Pereyra, eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores a un segmento que la inversión vino y se desarrolló. Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral», señaló en diálogo con Radio 7.

La CGT sobre la reforma laboral: «Nace viciada»

El cotitular de la CGT, Jorge Sola, advirtió que la discusión sobre una eventual reforma laboral en la Argentina se desarrolla “entre trascendidos” y sin la participación de quienedeberían ser los protagonistas: los empleadores productivos y la fuerza de trabajo.

El dirigente sostuvo que cualquier intento de avanzar con cambios estructurales “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado”.

Consultado sobre la actividad del Consejo de Mayo, Sola fue categórico: “Está Gerardo Martínez representándonos, pero no hay ningún tratamiento serio. Sólo propuestas muy generales que pretenden replicar el decreto 70/23, ese que declaramos inconstitucional y la Justicia nos dio la razón”.

El dirigente sindical afirmó que una ley laboral de alcance transversal para todos los sectores “es inviable y contraproducente”. “Ninguna actividad es igual a otra. Las modernizaciones deben hacerse por sector, porque un banco, una compañía de seguros y la minería tienen realidades laborales completamente distintas”, explicó.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas