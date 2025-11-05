La CGT define su conducción y se prepara para negociar la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) elegirá este miércoles su nueva conducción, que estará a cargo de un triunvirato conformado por Octavio Argüello, de Camioneros; Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, de los Empleados del Vidrio. La flamante cúpula asumirá con la urgente tarea de enfrentar y negociar la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.

El congreso cegetista, que reunirá a 2186 delegados de 210 sindicatos, se llevará a cabo a partir de las 9 en el estadio de Obras Sanitarias, ubicado en la avenida del Libertador 7395, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista de candidatos se terminó de consensuar tras una extensa reunión realizada este martes en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

A pesar de las negociaciones, la nueva conformación del Consejo Directivo de 50 miembros presenta pocos signos de renovación profunda y arrastra consigo algunas tensiones internas que marcaron su gestación.

Fricciones internas en la CGT y acuerdos difíciles

Las discusiones para definir las autoridades no estuvieron exentas de conflictos. Dirigentes como Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad) manifestaron su rechazo al ascenso de Cristian Jerónimo al triunvirato y presionaron hasta último momento para que no se realizaran las elecciones.

Inicialmente, esta postura era compartida por figuras de peso como Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), conocidos como «los Gordos», quienes finalmente se distanciaron de ese sector y se integraron a las negociaciones. Su incorporación facilitó un consenso con la alianza del sector independiente, que incluye a Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN), quienes junto a unos 40 gremios impulsaron la llegada de Jerónimo.

Otro punto de tensión se registró con Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Furlán, quien ocupaba la Secretaría del Interior, fue propuesto para la estratégica Secretaría Gremial, dado que Héctor Daer expresó su interés en recorrer el país desde Interior. El líder metalúrgico manifestó su disconformidad con el cambio y su continuidad en el Consejo Directivo quedó en suspenso. Para la Secretaría Gremial, también se baraja el nombre de Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), apoyado por la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Según lo trascendido, Armando Cavalieri asumirá la Secretaría de Relaciones Institucionales, cargo que ya ejercía su sindicato. Otros dirigentes que mantendrían sus puestos incluyen a Andrés Rodríguez en la Secretaría Adjunta, Gerardo Martínez en Relaciones Internacionales, José Luis Lingeri en Acción Social, Sergio Romero en Políticas Educativas y Sergio Sasia en Vivienda.

En caso de que Omar Maturano decida integrarse a las negociaciones, su hijo Sebastián continuaría como secretario de Juventud. Se prevén cambios para Omar Plaini (Canillitas) en la Secretaría de Finanzas, Horacio Arreceygor (Televisión) en Prensa y un representante del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en Industria.

Una idea que quedó desestimada fue la incorporación de una mujer al triunvirato. Se había mencionado el nombre de Maia Volcovinsky, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), pero la falta de un sector que la respaldara firmemente y un acto donde mujeres sindicalistas reclamaron más espacios generaron malestar en la rama masculina, lo que impidió su ascenso.

El desafío de la reforma laboral para la nueva conformación de la CGT

La nueva conducción de la CGT tendrá poco tiempo para consolidarse antes de enfrentar su principal desafío: la reforma laboral que el Gobierno intenta impulsar.

Si bien Gerardo Martínez es el representante cegetista en el Consejo de Mayo, donde se buscará consensuar el proyecto de “modernización laboral”, las versiones que circulan desde el triunfo electoral de Javier Milei han generado una profunda preocupación en la central obrera ante los posibles cambios que podrían afectar al poder sindical.