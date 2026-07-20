Reforma laboral: Javier Milei firmó un decreto clave que alivia a la CGT y frena un recorte a la caja sindical

Diego Santilli fue clave para las modificacions en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. (Foto: Clarín Fotografía)

A través del Decreto 612/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802). La medida atiende un reclamo central de la CGT y frena una restricción presupuestaria que amenazaba con recortar el financiamiento de las organizaciones gremiales en todo el país.

Según reveló Infobae, la decisión oficial fue el resultado de semanas de negociaciones reservadas entre la corriente dialoguista de la central obrera y funcionarios clave del Poder Ejecutivo. Con este cambio, el Ejecutivo flexibiliza el límite del 2% fijado para las cuotas solidarias y contribuciones patronales, corrigiendo una restricción impulsada previamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que limitaba el cálculo únicamente al salario básico convencional.

Decreto 612/2026: cómo cambia la fórmula de cálculo de los aportes colectivos

La nueva normativa publicada en el Boletín Oficial establece que para aplicar el tope del 2% sobre los aportes previstos en los convenios colectivos de trabajo se deberán sumar las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual. De esta forma, quedan excluidos del cálculo los conceptos extraordinarios como horas extras, bonos, aguinaldo y plus vacacional, pero se amplía la base salarial respecto al criterio previo.

«No integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador», especifica el texto firmado por Javier Milei.

En paralelo, el decreto introduce un alivio determinante para el sistema de salud sindical: excluye de manera explícita del tope del 2% a los aportes y contribuciones destinados a fines sociales, asistenciales y previsionales. Esta excepción permite blindar los recursos dirigidos a las obras sociales —como el caso de Camioneros, que percibe aportes del sector empresarial por $5.000 millones mensuales—, asegurando su funcionamiento operativo de manera independiente.

Diego Santilli, Federico Sturzenegger y la interna política en la Casa Rosada

La rectificación del articulado es leída dentro del arco gremial como un triunfo político de la línea negociadora de la CGT y una marcha atrás en la estrategia de Federico Sturzenegger, quien promovía limitar al máximo el cobro de cuotas colectivas para incentivar los convenios por empresas.

Las gestiones cobraron impulso a partir de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, quien articuló junto al asesor Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un canal de diálogo tendiente a pacificar la relación con los sindicatos de cara al escenario político de 2027.

Asimismo, la oficialización de la medida coincide con la previa de la movilización convocada por la CGT al Congreso de la Nación en respaldo al reclamo de los jubilados. Tras garantizar la continuidad del modelo de financiamiento y la retención de las cuotas solidarias —mecanismo ponderado por dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA)—, la central obrera optó por esquivar un esquema de paros rotativos y mantener la protesta en el plano de la marcha callejera.

Con información oficial, de NA y de Infobae.