Reforma laboral: los puntos que más preocupan a los gremios sobre lo que se impulsa desde el Gobierno de Javier Milei

Desde el Gobierno de Javier Milei, para la segunda parte de la gestión, uno de los temas centrales que se impulsa es la reforma laboral. Será uno de los puntos que se abordarán en Casa Rosada este jueves por la tarde en la reunión entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, manifestó cuáles son los puntos que más generan inquietud. En tanto, la CGT hoy debatirá la postura de la central obrera.

Escuchá a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sobre la reforma laboral, en RN Radio

Los puntos claves que ATE critica sobre la reforma laboral

«Enfrentamos los trabajadores un cuadro muy preocupante. Se está planteando una regresión sin precedentes en materia de derechos laborales. Esto que proponen es volver a las épocas de las cavernas. Van por todo y hay que impedirlo», señaló Aguiar sobre la reforma que se plantea desde el Ejecutivo nacional.

Aclaró que «una reforma laboral se la ha planteado siempre con una connotación negativa. No debemos rehuir que haya la posibilidad de una reforma laboral pero justamente para ampliar derechos, para repensar la jornada de trabajo y lo que ocurre en el mundo que tiende a a reducirse. Por ejemplo, también para incorporar la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial».

En diálogo con Ya es Tiempo señaló que su crítica va dirigida hacia lo que se propone en la reforma desde el Ejecutivo y «quién la discute».

«Me quita el sueño hoy saber que van por las provincias y que hoy los gobernadores se reúnen. Si los gobernadores no se plantan se lo van a llevar puesto a ellos, y fundamentalmente a quiénes habitamos cada uno de esos territorios provinciales», manifestó el gremialista.

Afirmó que «nos quieren plantar bajo ese titulo rimbombante ‘de modernización’ una precarización y explotación. Cuando nos hablan que las paritarias ahora tienen que ser por empresas en realidad quieren dividir para dominar».

Sobre los salarios dinámicos, sostuvo que «vincular la retribución que tiene un trabajador a su productividad individual, es decir, reemplazar en realidad la solidaridad por la arbitrariedad y premiar la docilidad de cada uno de los trabajadores».

En cuanto al banco de horas, afirmó que generará «que si se hacen horas extras no se va a pagar a un valor diferencial, sino que se devolverán con francos y cuándo quiera el empleador. Eso no es más que legalizar la extensión de la jornada laboral».

Criticó que desde el Gobierno nacional no se busca poner en la mesa «cuánto te saca el empresario». Marcó que es necesario discutir la diferencia «entre lo que percibe un trabajador como salario y el valor que tiene lo producido por esa fuerza de trabajo. ¿En dónde se queda eso? Yo creo que en Argentina por una vez por todas hay que discutir la riqueza para ver el tema de la pobreza».

Por otro lado, cuestionó a la CGT. «Hace dos años que no se sabe mucho de la CGT. El cuestionamiento no es a la CGT como central obrera, sino a algunos hombres y mujeres que construyen todos los días esas organizaciones. La CGT está sentada en el Consejo de Mayo y eso es un error gravísimo», opinó.

«Por estas horas hay un gobierno que de manera desesperada está buscando gremialista cómplices para que puedan aplicar una reforma laboral absolutamente regresiva», sostuvo Aguiar.

La CGT analizará su postura ante la reforma laboral

Con Noticias Argentinas

La CGT reunirá este jueves a su “mesa chica” para analizar la postura de la organización ante la reforma laboral. La organización obrera tiene dos temas principales en agenda: la estrategia que se llevará adelante ante la intención del Gobierno de impulsar una nueva reforma laboral tras su victoria en las elecciones legislativas y la renovación de autoridades para un nuevo triunvirato.

“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, en declaraciones radiales.