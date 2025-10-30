Sturzenegger habló de los «desafíos» de la reforma laboral en Argentina: «Todos usan el empleo para morder y sacar guita»

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó parte de los objetivos que busca el Gobierno de Javier Milei con la reforma laboral y fiscal en Argentina. El funcionario hizo un fuerte énfasis en lo que denominó la «mordida» que diversos actores, como cámaras y sindicados, realizan sobre la relación laboral, encareciendo su costo y desalentando la creación de empleo formal.

“Argentina enfrenta una situación laboral devastadora con una década sin creación de empleo formal y la mitad de su fuerza de trabajo en la informalidad”, declaró Sturzenegger, a radio Mitre. Esta realidad es atribuida, en parte, a un sistema donde diversos actores «muerden» la relación laboral, generando un «peaje puro» estimado en un millón de pesos anuales por empleado.

El funcionario explicó que esta «mordida” proviene de la industria del juicio, el sindicalismo y las cámaras empresarias para sacar guita. Este monto, de acuerdo con las estimaciones, no se traduce en beneficios directos para el trabajador en términos de salarios, impuestos o seguridad social, sino que constituye un «peaje» por representación.

Todos dicen que hay que crear empleo, y que les preocupa el empleo, pero todos usan el empleo como una canasta de la cual morder. De la cual sacar guita”. Federico Sturzenegger.

A esta «mordida» se suma la alta carga impositiva que grava la relación laboral, configurando un elevado «costo laboral» en Argentina. Por esto, explicó que ambas cuestiones justifican la necesidad de reformas tanto tributarias como laborales, con el objetivo de formalizar a los trabajadores y mejorar sus condiciones, incluyendo acceso a jubilación y obra social.

Las claves de la reforma fiscal

Respecto a la reforma tributaria, Sturzenegger aseguró que el objetivo es crear un sistema “menos distorsivo” para la actividad económica, que simplifique el marco fiscal y devuelva dinero a la gente mediante la reducción de impuestos. Agregó que esta baja es posible gracias a una disminución previa del gasto público, logrando una reducción de 5 puntos del PBI entre impuestos formales e inflacionarios.

Desafíos de la reforma laboral

En el ámbito laboral, apuntó contra el concepto de la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo. “Algunos de estos acuerdos datan de los años 70 y establecen obligaciones que ya no son viables o lógicas en el contexto actual, impidiendo la modernización y flexibilidad necesaria”. La propuesta es crear instancias de negociación para revisar estos convenios.

Otro punto crítico -dijo- es el modelo de negociación salarial, que actualmente se realiza por sector y se aplica a nivel nacional. Este esquema, genera “distorsiones” al imponer condiciones salariales de regiones o empresas altamente productivas a otras con realidades económicas muy diferentes.

Se estima que una flexibilización de este modelo, con negociaciones más regionalizadas o por empresa, podría tener un impacto significativo en la creación de empleo. “Por ejemplo, en el noroeste argentino, se calculó que esta medida podría aumentar el empleo en un 16%”, calculó.

Por último, el funcionario negó que la reforma piense en “quitar derechos o avanzar sobre la extensión de la jornada laboral”, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.