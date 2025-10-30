Reforma laboral: qué es el «banco de horas» que propone el Gobierno y cómo se aplica en Europa

El Gobierno nacional tiene en carpeta una reforma laboral que incorpora el denominado «banco de horas», un esquema de flexibilidad horaria que ya fue aprobado en Grecia. Esta propuesta fue planteada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el reciente Coloquio de IDEA, donde se refirió a la necesidad de una «jornada elástica».

El «banco de horas» permitiría a los empleadores extender la jornada laboral en períodos de alta demanda o producción, compensando ese tiempo con jornadas reducidas o descansos en momentos de menor actividad. La implementación y las condiciones específicas, según el planteo oficial, quedarían sujetas a lo estipulado en cada convenio de empresa, los cuales prevalecerían sobre los acuerdos de actividad.

Este sistema implicaría que las horas adicionales por encima de la jornada legal de trabajo dejarían de ser voluntarias para el empleado, pasando a integrar su contrato laboral. Además, las compensaciones por estas horas serían inferiores a los recargos actuales del 50% o 100%. En el caso de Grecia, donde rige un esquema similar, el recargo es del 40%.

Reforma laboral: cómo es el modelo que se aplica en Grecia

En Grecia, la aplicación del «banco de horas» permite extender la jornada laboral diaria de 8 a 13 horas. Esta ampliación puede aplicarse hasta tres veces a la semana y por un máximo de 37 días al año, según la información disponible sobre el sistema vigente en ese país europeo.

Otro eje fundamental de la reforma laboral es la derogación de la «ultraactividad» de los convenios colectivos.

Esto significa que si no hay acuerdo entre la representación sindical y la empresaria para la renovación de un convenio, este perdería su vigencia después de un período determinado. La medida buscaría generar presión para que las partes acuerden nuevos convenios bajo el marco de la legislación que surja de la reforma.

La consultora IDESA ha señalado que una forma práctica de «romper con la petrificación de los convenios colectivos ultraactivos» es permitir que las empresas, con acuerdo de sus trabajadores, puedan desligarse de los convenios sectoriales.

Según IDESA, esto implica establecer un orden de prelación donde los acuerdos por empresa tengan preeminencia sobre los convenios colectivos de actividad, rama, región u ocupación.