Javier Milei busca más apoyo para avanzar con la reforma laboral: encuentro clave con gobernadores en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei, previo a su reunión con Mauricio Macri, mantendrá un encuentro clave este jueves con un grupo grande de gobernadores. La cumbre tiene como fin lograr un acuerdo de manera que el oficialismo pueda sumar más votos en el Congreso que les permita avanzar con los proyectos de reformas impositiva y laboral.

El encuentro se convocó para este 30 de octubre a las 17 en la Casa Rosada. El mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Los gobernadores invitados son: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy); Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Los gobernadores Alejandro Cornejo de Mendoza y Rolando Figueroa de Neuquén también fueron invitados, pero por otros compromisos no asistirán y enviarán a sus vices.

Los proyectos que busca aprobar el Gobierno

El Gobierno nacional pretende no perder el empujó que les dio el triunfo en las elecciones legislativas del domingo y por ello se pusieron en campaña para acelerar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria para que las mismas sean tratadas en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del próximo año.

Pese a que La Libertad Avanza logró acrecentar sus bloques en Diputados y el Senado, aún necesita el acompañamiento de legisladores en ambas cámaras que responden a los mandatarios provinciales.

Es necesario resaltar que los proyectos que quieren aprobar no están redactados y se elaborarán una vez que el Consejo de Mayo confeccione su informe final en el que están trabajando. El santafesino Pullaro, confirmó que van a acompañar al Gobierno tras decir: «Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como las que nos preguntaban. Reforma Laboral, reforma impositiva, no podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina».

La reforma impositiva suscita cierta atención entre los gobernadores, mientras que la laboral ya desató tensiones y generó gran repercusión en todo el país. La CGT, por ejemplo, avisó que no respaldará la iniciativa e incluso buscará trabar cualquier cambio que implique «retrocesos» o «pérdida de derechos».

Con información de Noticias Argentinas