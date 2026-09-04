Morosidad: Caputo negó un rescate financiero y advirtió contra el “populismo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y sostuvo que “nadie puede estar en contra” de una causa que “une a todos los argentinos”.

Caputo descartó una intervención estatal ante la morosidad

Ante los comentarios acerca del timing del anuncio del Gobierno, el funcionario afirmó que “el momento es el adecuado” y resaltó la figura del jefe de Estado.

“No es lo mismo hacer un reclamo cuando no sos nadie que cuando sos una persona muy tenida en cuenta”, dijo en la 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú.

El ministro económico relacionó la importancia de Argentina en el evento del G20 en Estados Unidos, donde contó que el país es un «ejemplo» para el resto de las naciones.

«Vamos a seguir peleando porque es el interés de todos los argentinos», manifestó.

En otro tramo de la entrevista, Caputo reafirmó el camino del programa económico del Gobierno, cuestionó la política económica del kirchnerismo y reconoció que hay ciertos sectores que no terminan de acoplarse al cambio de modelo.

«A algunos se les hace más difícil este cambio. Venían de un modelo en donde los funcionarios decidían, a dedo, a quién le tenía que ir bien y a quién mal. Tengo que defender los intereses de los 48 millones de argentinos. Que la gente tenga que comprar productos de peor calidad al triple de lo que valen en el mundo nos parece moralmente injusto. La empatía la tenemos que tener con todos los argentinos», sostuvo.

E insistió en mantener la política de apertura al mundo y generar expectativas para atraer más inversiones. «Tenemos que crear las condiciones para que las empresas se puedan reconvertir. Este es un proceso en donde hay que bajar impuestos, bajar el costo argentino y mejorar la infraestructura».

Caputo también adelantó que la reforma tributaria será posible en un hipotético segundo mandato del Gobierno, acompañado por el apoyo de los gobernadores para «hacer un cambio profundo».

«La estructura impositiva de Argentina es malísima, desde lo nacional hasta lo provincial y municipal. Son todos impuestos muy distorsivos», criticó.

Consultado sobre el porcentaje de mora e irregularidad de pago, el ministro mantuvo la postura de no realizar intervención estatal y soltó que es «parte del proceso de aprendizaje».

«No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras, cuyo trabajo es dar crédito. Si estuviéramos haciendo eso, la oposición diría que yo estoy compensando a mis ‘amigos financieros’. Lo único que les importa es generar algún daño político», cuestionó Caputo.

«Eso sería hacer populismo y sería ser absolutamente inmoral», indicó, y ratificó que la solución se dará entre privados, dado que «no es algo que pueda generar un problema sistémico».

Por último, habló sobre el año electoral de 2027 y cómo llega el Gobierno en materia financiera y cambiaria. Si bien no amplió demasiado, confirmó que están trabajando en otro acuerdo financiero para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA).

«Va a ser un año supertranquilo. Yo me preparo para lo que piensa la gente: si veo que piensa otra cosa, no me voy a quedar a tratar de convencerlos. Nos preparamos para la peor de las situaciones, por eso anunciamos el programa financiero más de un año y medio antes», dijo en relación al programa de vencimientos 2026-2027.

En cuanto a volatilidad electoral, Caputo sostuvo que eso no ocurrirá debido a que hay un ordenamiento macroeconómico y porque la situación es «macroprudencialmente fuertísima».

«Vamos a ser más ortodoxos que nunca, no importa que sea un año electoral. Después, la gente decidirá si quiere volver al pasado o proyectar un país para nuestros hijos».

NA