Reformas de Javier Milei: para cuándo evalúa el Gobierno volver a convocar sesiones extraordinarias

Luego de aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno estudia la siguiente convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. En qué fecha del verano empezarán a debatirse las reformas que quedaron pendientes.

Entre los principales temas para tratar en el Congreso para el Gobierno se encuentran la reforma laboral y la Ley de Glaciares, cuyos debates debieron posponerse por la falta de consensos.

Entre los principales responsables para avanzar en la agenda legislativa se encuentran -además de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich- el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; el asesor Eduardo «Lule» Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Según reveló Infobae, el entorno de Javier Milei evalúa una nueva convocatoria para el próximo lunes 2 de febrero.

Asimismo, otra fuente legislativa respondió que también estudian la posibilidad de llamar al lunes 19 de enero para organizar las asistencias y dar inicio a las comisiones a principios del mes próximo.

Qué pasa con la reforma del Código Penal

Cuando arrancó diciembre el Gobierno indicó que el temario que enviaba al Congreso incluía seis proyectos, de los cuales ya se sancionaron dos y otros tres obtuvieron dictamen.

Desde el medio ya citado revelaron que, pese a la insistencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la reforma del Código Penal no entrará en la siguiente convocatoria de sesiones extraoridnarias.

Desde el Gobierno indicaron que se trataría de una iniciativa que tomará meses de debate y que a la vez el texto le falta ser pulido.