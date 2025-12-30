Javier Milei confirmó un aumento salarial para sus funcionarios: qué sueldos seguirán congelados

Despues dos años de congelamiento, el presidente Javier Milei instrumentará aumentos de sueldos para sus funcionarios, aunque mantendrá congelado por “tiempo indeterminado” su propio salario, así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

“Desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, sentenció este martes.

Asimismo, aclaró: “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”.

La idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.

Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que pierden capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.

Actualmente, Milei percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Por su parte, los secretarios cobra $3.282.709, mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones.

Noticias Argentinas.

El sueldo de Victoria Villarruel también permanecerá congelado

Desde Infobae reportaron que el congelamiento salarial también se aplicará para los haberes de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

A principio de año, y un día después de haber congelado las dietas en el Senado, la titular del Senado había reprochado en redes sociales los bajos ingresos que perciben en el Congreso.

«Gano menos que el presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos», aseguró Villarruel.

En esa línea, sostuvo que su sueldo está «congelado desde hace un año» e ironizó: «En breve me pagan dos chirolas y soy vice».

Asimismo, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: «Aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas».

En el decreto donde congeló los sueldos, Villarruel ya se había quejado de que el Estado no le brinda autorización a ganar «un sueldo digno» en su función: «Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel».