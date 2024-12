Regalo de Navidad: despiden a todos en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación a partir del 31

El abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el último juicio por delitos de lesa humanidad de Neuquén, Ciro Annichiarico, aseguró que hoy se retiraron de la dependencia con la novedad de que todo el personal será despedido a partir del 31 de diciembre. «Está a la firma del ministro la resolución» que terminará con la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, «al menos así como se conocía hasta ahora», dijo Annichiarico.

Annichiarico tiene 21 años de antigüedad en la secretaría y es uno de los abogados que secundó a Eduardo Luis Duhalde en el equipo de lesa humanidad para las causas ESMA y otras, como La Escuelita, que finalizó este martes 17 de diciembre con la condena a los funcionarios judiciales que fueron parte el aparato represivo de la dictadura en la región.

«Fuimos motivo de elogio mundial y de orgullo para el pueblo argentino, los que le pusimos el cuerpo junto a los organismos de Derechos Humanos y las víctimas; los que nos ligamos los insultos de los genocidas y las denuncias de sus abogados fascistas», explicó Annichiarico.

Aseguró que desde el rol querellante, el equipo le puso «militancia y profesión «al objetivo de Memoria, Verdad y Justicia para que la política de Estado siguiera adelante».

Explicó que el 17 de diciembre, el mismo día que en Neuquén se conocía el veredicto de condena contra el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, desde el área de Personal de la secretaría, se dispuso un recorte de más del 60% de los sueldos de la repartición nacional y luego, en lo que consideró un «ataque directo a los derechos humanos que se concibió como política de Estado», se definió el cierre y despido generalizado.

«Hoy 23 de diciembre, como regalo para el árbol de Navidad, desde Recursos Humanos (de palabra) se nos hizo saber que está a la firma del ministro (de Justicia, Mariano Cúneo Libarona), el cese directo de la contratación de toda la planta de trabajadores, contratados y temporaria», a partir del 31 de diciembre.

Describió que la salida de la dependencia fue «con el estómago hecho un nudo, con nuestros delegados desconcertados y muchos llorando luego de que en vez de decir Feliz Navidad, el saludo de los funcionarios consistió en comunicar verbalmente que se va a firmar una resolución despidiendo a todas y todos » a partir de la semana que viene.

El abogado planteó que, de confirmarse el anuncio, «se terminó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por lo menos, como la conocemos hasta hoy».

Cuestionó que mientras desde los escenarios, discursos y documentos los dirigents políticos hablan de los logros de Argentina en materia de Derechos Humanos, desde hace un año que hay una «implacable persecución» y recortes salariales de los trabajadores, abogados, investigadores, los equipos de los Sitios de Memoria, encargados de las visitas en los espacios de Memorias y equipos de psicólogos y de velar por las leyes reparatorias.

Describió que hubo cierre de programas, expulsión de trabajadores y recortes salariales inconcebibles «en un ataque directo a la política de Derechos Humanos como política de Estado. «Se vivió en un estado permanente de incertidumbre, maltrato cruel e insoportable y la pregunta no es dónde está la CGT, que no está, sino los políticos del campo nacional y popular para hacer frente a la destrucción de la patria; qué hacen frente a la defección de los dirigentes sindicales, diputados y senadores, además de rosquear por un espacio y lugares en las listas de las próximas elecciones», se preguntó.