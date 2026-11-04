Damas Gratis y Los Dragones en el aniversario de Villa Regina 2026: la grilla completa con días, horarios y escenarios

Comenzó la cuenta regresiva para los festejos por el 102° aniversario de Villa Regina. Desde el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, la ciudad ofrecerá una variada agenda de espectáculos en vivo que se distribuirán en dos escenarios.

Desde la organización compartieron el detalle del cronograma del festival para este fin de semana, que tendrá como figuras centrales a Los Dragones y Damas Gratis.

Aniversario de Villa Regina 2026: lo que necesitas saber

Villa Regina cumple años este 7 de noviembre y en la ciudad ya se palpitan los festejos. Para el disfrute de todos los vecinos, la Municipalidad confirmó un cronograma de tres días que contará con la participación de artistas locales, regionales y nacionales.

Desde el 6 al 8 de noviembre, la calle Nogales -ubicada al pie de la barda- se llenará de stand de emprendedores, artesanos y patios gastronómicos. Además, habrá dos escenarios: el principal se montará en el predio del estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo, y el segundo estará frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi). Lo más importante: la entrada será totalmente libre y gratuita.

Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del viernes 6 de noviembre

El cronograma por escenario para el primer día de la fiesta aniversario, es el siguiente:

Escenario mayor: 20:30 | Rober JR 21:15 | A Pura Cumbia 22:00 | Adrián y W 22:45 | Presentación de Embajadores/as 23:15 | Estamos Ready 00:00 | Damas Gratis

Escenario menor: 20:00 | Cocina en vivo – UNCo 21:00 | Bartender en vivo – Hernán DG 22:00 | Dj Fede Alarcón



Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del sábado 7 de noviembre

El cronograma por escenario para el segundo día de la fiesta aniversario de Regina se compone de la siguiente manera:

Escenario mayor: 20:30 | Apertura: Ballet Folklórico Municipal 20:45 | Luis Carrasco 21:20 | Yésica y Máximo (Agrupación Folklórica Jazmín de Luna) 21:30 | Zule Band 22:15 | Elección de Embajadores/as 23:00 | La Klass Band 00:00 | Los Dragones

Escenario menor: 21:00 | Cocina en vivo – UNCo 22:00 | Dj Fakin Funky



Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del domingo 8 de noviembre

El último día de celebración solo estará disponible el escenario menor ubicado sobre calle Nogales frente al MuSiVi. Los shows en vivo serán los siguientes: