Damas Gratis y Los Dragones en el aniversario de Villa Regina 2026: la grilla completa con días, horarios y escenarios
Villa Regina cumple 102 años este 7 de noviembre y el municipio organizó un fin de semana cargado de actividades. Conocé la grilla completa de los festejos que se realizarán durante tres días.
Comenzó la cuenta regresiva para los festejos por el 102° aniversario de Villa Regina. Desde el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, la ciudad ofrecerá una variada agenda de espectáculos en vivo que se distribuirán en dos escenarios.
Desde la organización compartieron el detalle del cronograma del festival para este fin de semana, que tendrá como figuras centrales a Los Dragones y Damas Gratis.
Aniversario de Villa Regina 2026: lo que necesitas saber
Villa Regina cumple años este 7 de noviembre y en la ciudad ya se palpitan los festejos. Para el disfrute de todos los vecinos, la Municipalidad confirmó un cronograma de tres días que contará con la participación de artistas locales, regionales y nacionales.
Desde el 6 al 8 de noviembre, la calle Nogales -ubicada al pie de la barda- se llenará de stand de emprendedores, artesanos y patios gastronómicos. Además, habrá dos escenarios: el principal se montará en el predio del estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo, y el segundo estará frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi). Lo más importante: la entrada será totalmente libre y gratuita.
Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del viernes 6 de noviembre
El cronograma por escenario para el primer día de la fiesta aniversario, es el siguiente:
- Escenario mayor:
- 20:30 | Rober JR
- 21:15 | A Pura Cumbia
- 22:00 | Adrián y W
- 22:45 | Presentación de Embajadores/as
- 23:15 | Estamos Ready
- 00:00 | Damas Gratis
- Escenario menor:
- 20:00 | Cocina en vivo – UNCo
- 21:00 | Bartender en vivo – Hernán DG
- 22:00 | Dj Fede Alarcón
Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del sábado 7 de noviembre
El cronograma por escenario para el segundo día de la fiesta aniversario de Regina se compone de la siguiente manera:
- Escenario mayor:
- 20:30 | Apertura: Ballet Folklórico Municipal
- 20:45 | Luis Carrasco
- 21:20 | Yésica y Máximo (Agrupación Folklórica Jazmín de Luna)
- 21:30 | Zule Band
- 22:15 | Elección de Embajadores/as
- 23:00 | La Klass Band
- 00:00 | Los Dragones
- Escenario menor:
- 21:00 | Cocina en vivo – UNCo
- 22:00 | Dj Fakin Funky
Aniversario de Villa Regina 2026: grilla del domingo 8 de noviembre
El último día de celebración solo estará disponible el escenario menor ubicado sobre calle Nogales frente al MuSiVi. Los shows en vivo serán los siguientes:
- 18:00 | Show de Magia – Mago José
- 19:00 | Infragantti
- 19:45 | Los Gegenes De Gigena
- 20:30 | Rondamones
- 21:15 | Innuendo
- 22:00 | No Tan Distintos
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