Alberto Weretilneck anunció $7.000 millones para reparar las rutas 22 y 151: de dónde saldrán los fondos

Río Negro recibirá $7.000 millones y los usará para reparar las rutas 22 y 151. Foto gentileza.

El Gobierno de Río Negro decidió destinar a las rutas nacionales 22 y 151 parte de los recursos que ingresarán a la Provincia como consecuencia de una nueva inversión vinculada al desarrollo petrolero. El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que establece que unos $7.000 millones (aproximadamente US$4,58 millones, según la cotización del Banco Nación) provenientes del Proyecto Duplicar Norte tendrán como destino exclusivo el inicio de obras de reparación y mantenimiento sobre ambos corredores.

El anuncio se da en el marco del acuerdo alcanzado entre la Provincia y Nación para que Río Negro asuma la gestión de las rutas nacionales 22 y 151. Según adelantó Weretilneck, las primeras intervenciones financiadas con estos recursos comenzarían en noviembre.

«Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre», señaló el Gobernador, al explicar el destino que tendrá el aporte generado por la nueva infraestructura energética.

El proyecto de ley establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial, estimado en aproximadamente $7.000 millones, deberá utilizarse para financiar el comienzo de los trabajos sobre las rutas. Los fondos no podrán ser destinados a gastos corrientes.

De dónde salen los $7.000 millones

Los recursos están vinculados al Proyecto Duplicar Norte, impulsado por Oldelval para ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta hacia el sistema de transporte que atraviesa Río Negro.

La obra contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales unos 146 kilómetros estarán dentro del territorio rionegrino. La infraestructura conectará Neuquén con Allen y permitirá incrementar la capacidad de evacuación de producción petrolera.

Como contraprestación por el desarrollo de la obra en territorio provincial, Río Negro recibirá el aporte económico que ahora el Ejecutivo busca asignar específicamente a las rutas 22 y 151.

Además, Oldelval deberá abonar una tasa anual de US$200.000 destinada a las tareas de control y fiscalización que realizará la Provincia.

El proyecto también contempla declarar la obra de interés público y establecer su incorporación al régimen provincial que prioriza la contratación de mano de obra local.

Una inversión energética que se transforma en infraestructura

Para el Gobierno provincial, el esquema apunta a que parte de los recursos derivados de la expansión de la actividad hidrocarburífera se traduzcan en obras de infraestructura dentro de Río Negro.

En este caso, el primer destino será la recuperación de dos rutas consideradas estratégicas para la circulación de personas, el transporte de cargas y la actividad productiva del Alto Valle.

«Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos para que nuestras rutas estén en condiciones. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro», sostuvo Weretilneck.