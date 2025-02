Reñida prórroga de la emergencia en el alumbrado de Regina: críticas a la falta de información

El Concejo Deliberante de Regina aprobó en la mañana de este martes en una reñida sesión la prórroga de la emergencia en el alumbrado público, un tema que dejó más interrogantes que certezas.

En Regina el alumbrado público y el mantenimiento de este servicio se cobra en la factura de Edersa. En las boletas de la energía eléctrica de los reginenses figuran estos ítems.

Sin embargo en la ciudad no está clara si la cifra que se paga es la que corresponde, algo que reconoció el propio concejal del oficialismo Alejandro Cervera, de Compromiso con Regina. El edil dijo que las obras que prevén este año permitirían precisar esto, a través de 60 puntos de medición, ya que actualmente el monto lo define Edersa. Cervera sí remarcó que se hizo mucho a lo largo del año y pidió mantener la emergencia.

Qué dijeron los concejales sobre la emergencia: cobro «a ojo»

La concejal María Eugenia Paillapi, de la CC-ARI, acompañó la iniciativa oficial y señaló que el servicio mejoró ostensiblemente a lo largo de un año. Sin embargo dejó una frase elocuente: «Ahora es a ojo», indicó sobre el cobro del alumbrado que realiza Edersa, y agregó que ahora hay algunos barrios que los toman como residenciales y señaló que hay «hay que ordenar las cosas».

Por su parte, la concejal oficialista Claudia Maidana aseguró que durante el año que lleva la emergencia del alumbrado público, cambió drásticamente la situación en Regina.

Luego, Maidana, junto al presidente del Deliberante, Maximiliano Garré, accedieron a modificar el artículo 3 de la ordenanza, que fijaba un porcentaje del 94% del costo del alumbrado público como valor del mantenimiento del servicio y que ese porcentaje podía ser modificado por el intendente Luis Albrieu. Hicieron el cambio a pedido de Paillapi, que dijo que de no ser así no acompañaría la iniciativa.

La concejal Nadia Ilundain, de Nos Une Río Negro, dijo sentirse «horrorizada» porque no se sabe si «Edersa está cobrando bien o está cobrando mal». Recordó la frase de Paillapi y dijo que los vecinos estaban pagan a «ojito». Se preguntó: «Cómo sabemos que este años van a cobrar lo que corresponde», indicó. Es una «verguenza», remarcó y pidió precisiones sobre cuánto se recaudó el año pasado, desde que está la emergencia del alumbrado público.

El concejal Gabriel Alvarado cuestionó que el oficialismo no informó ni cuántos puntos de medición ni cuántos medidores hay en la ciudad. También planteó que no se sabe si lo que Edersa le está dando al municipio de Regina es lo que corresponde o no. Además dijo que hay barrios de Regina que pagan mucho alumbrado público, como Islas Malvinas, y no «tiene ni un foco».

Finalmente el Concejo aprobó la renovación de la emergencia, con el voto de desempate del presidente del cuerpo, tras un empate en cinco entre los concejales.