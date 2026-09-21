Renunció el secretario de Discapacidad de Javier Milei en medio de las tensiones por los recortes del Presupuesto 2027

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad este lunes 21 de agosto, tras haber asumido en agosto del año pasado. Si bien el funcionario esgrimió «razones personales» en su carta de dimisión, la salida se produce en el ojo de la tormenta, marcado por las fuertes tensiones internas y externas que generaron los drásticos recortes previstos para el área en el proyecto de Presupuesto 2027.

La agenda de la discapacidad, por su carácter transversal, abarca salud, educación, transporte, empleo y protección social, lo que demanda una articulación interministerial constante. Es bajo este complejo entramado estatal donde estalló el malestar, luego de que el articulado enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso buscara derogar puntos centrales de la legislación vigente.

El conflicto por el Presupuesto 2027

Según destacó La Nación, el corazón del conflicto radica en la intención original del Gobierno de eliminar, a través de la ley de presupuesto, el nomenclador único y la actualización automática de los valores de las prestaciones. Este mecanismo actual es defendido férreamente por familiares y asociaciones, ya que obliga a todas las obras sociales y prepagas a cubrir los mismos montos por las terapias y escuelas especiales, garantizando un piso de igualdad de derechos independientemente de la cobertura médica o los ingresos del paciente.

La inclusión de estos recortes tomó por sorpresa incluso a los altos mandos del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, admitió públicamente desconocer las modificaciones pese a integrar la mesa política. La dirigente calificó el hecho como un «error no forzado», apuntó contra la falta de coordinación interna y advirtió que episodios como este, donde se oculta información, resienten gravemente las relaciones con los bloques aliados que luego deben defender los proyectos en el recinto.

Ante el revuelo político y el impacto en la opinión pública, el oficialismo en la Cámara de Diputados decidió poner un freno a las derogaciones incluidas en el Presupuesto y dar marcha atrás. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, retomó las conversaciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales para diseñar un esquema alternativo.

A partir de datos revelados por Infobae, la nueva estrategia libertaria consiste en proponer, durante el debate en comisión, una legislación permanente que reemplace a la actual ley de emergencia, estableciendo reglas de fondo claras sobre costos, financiamiento y auditorías.

La trayectoria de Alejandro Vilches y su paso por la Secretaría

Alejandro Vilches, un médico egresado de la Universidad del Salvador con amplia formación en administración de sistemas de salud, había llegado a la cúpula de la Secretaría en 2025 para reemplazar a Diego Spagnuolo, quien fue apartado y procesado por supuestas maniobras irregulares y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Su perfil marcadamente técnico lo llevó a ocupar numerosos cargos de gestión y auditoría. Fue asesor en la Jefatura de Gabinete, subgerente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), director general de Calidad de los Servicios de Salud porteño y asesor médico de múltiples obras sociales sindicales. Además, ejerció la docencia en la Universidad Católica Argentina (UCA), participando en la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad.

Recientemente, Vilches había cobrado alta notoriedad pública al intervenir en el examen unificado de ingreso a las residencias médicas. Ante la detección de un número inusual de calificaciones casi perfectas, el ahora exsecretario organizó una reevaluación con auditorías reforzadas y veedores, defendiendo la transparencia y el anonimato del sistema, y anticipando futuros cambios para que cada provincia defina el perfil de profesionales requerido.

Su renuncia, que aún debe ser formalmente aceptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, se suma al complejo panorama judicial que atraviesa el sector. Recientemente, la Justicia Federal ordenó investigar al propio ministro y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento en la regularización de los pagos atrasados a los prestadores de servicios de discapacidad.