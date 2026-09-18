“Dejen de mentir”: Sandra Pettovello negó una interna por el Presupuesto 2027 y los recortes en Discapacidad

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a desmentir una supuesta pelea con el titular de Economía, Luis Caputo, por el contenido del Presupuesto 2027. La funcionaria negó que haya existido una discusión y apuntó contra las versiones que circularon en las últimas horas.

“No discutí con nadie, no me peleé con nadie. Estoy trabajando, dejen de mentir. Gracias”, escribió Pettovello en su cuenta de X.

Los cambios en discapacidad que generaron diferencias dentro del Gobierno

El mensaje de la ministra se conoció en medio de los cuestionamientos por los cambios en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso. Entre las modificaciones figura la eliminación del artículo 14 de la ley 27.793.

Ese artículo establecía un nomenclador único nacional para las prestaciones del sistema de discapacidad. El proyecto también modifica, mediante el artículo 39, el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad.

La nueva redacción deja sin efecto la política de arancel único y elimina la actualización automática mensual de los valores según el índice de movilidad jubilatoria.

En ese escenario apareció Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien cuestionó el manejo del proyecto y apuntó contra el Ministerio de Economía. La senadora sostuvo que las modificaciones no habían sido discutidas en la mesa política del Gobierno.

Patricia Bullrich cuestionó a Economía y después publicó un video con una canción de Lali

“No me tomen de tonta”, había advertido Bullrich durante una entrevista este jueves, al referirse a los cambios incorporados al Presupuesto 2027. “Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, en vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica. No es lo que se estaba discutiendo”, afirmó la senadora.

Horas después, Bullrich publicó en X un video con la canción “No me importa” de Lali Espósito. En las imágenes aparece en su despacho, trabajando frente a una tablet y acompañando parte del tema. La publicación fue interpretada como un gesto en medio de sus diferencias con el Gobierno.