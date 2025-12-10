Renunció el segundo de Salud de Río Negro y revisan procesos de contratación de médicos

El secretario de Salud, Leonardo Gil renunció y el ministro Demetrio Thalasselis sufre otra baja de su equipo cuando asumió en octubre del 2024.

El barilochense se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck y le anticipó su determinación, que comprende, además, su vuelta a la dotación médica del hospital «Ramón Carrillo».

Gil era el segundo de Salud y, por su experiencia en el sistema público, se lo pensó como complemento de Thalasselis, que se sumaba del sector privado. Ambos -que asumieron en octubre del año pasado cuando se originó el desplazamiento de Ana Senesi- no lograron el propósito buscado.

El desacople se hizo más evidente en agosto con la reformulación, con la designación de Sergio Wisky al gabinete de Salud con facultades y controles transversales ante las restantes áreas.

Además, en este momento, la revisión alcanzó la salida de la secretaria de Modernización, Ivana Fontana. Ese lugar fue ocupado posteriormente por Giuliana Mancini, promocionada por Wisky porque lo asesoró cuando fue titular de la cartera sanitaria en Chubut.

Leonardo Gil deja Salud y vuelve al hospital de Bariloche. No existió un plan compartido con el ministro Thalasselis. Foto: M.Ochoa.

Últimamente, Wisky se expandió en el manejo de Salud y se redujo aún más la influencia de Gil. Según se supo, este médico barilochense se reunió recientemente con el gobernador Alberto Weretilneck y adelantó su alejamiento del ministerio, aunque continuará en el sistema público, ya que se reintegraría al equipo del hospital Ramón Carrillo del nosocomio andino.

Todavía cumple funciones en Viedma, aunque su retirada ya es evidente. Por caso, el martes, el ministro Thalasselis y parte de su equipo se reunieron con Weretilneck y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra para una revisión del sistema de contratación de médicos y profesionales en los hospitales. El objetivo, siempre es el mismo, agilizar esa tramitación frente a las urgencias de incorporación que exigen los hospitales.

A la reunión, el ministro concurrió con Wisky, la secretaria de Recursos Humanos, Cecilia Escuer. Gil ya no participó.