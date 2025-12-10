Weretilneck convocó a sesión extraordinaria de la Legislatura, con un temario de 13 proyectos

Viedma - 01/03/2019 el gobernador rionegrino alberto weretilneck dio inicio al nuevo año de sesiones ordinarias de la legislatura rionegrina foto marcelo ochoa

El gobernador Alberto Weretilneck convocó este miércoles a sesión extraordinaria de la Legislatura para el próximo jueves 18, con un temario de 13 proyectos, entre ellos, el presupuesto y paquete fiscal del 2026.

La convocatoria, formalizada por el decreto N° 1059, fijó la reunión para las 8, con un orden del día de tres expedientes del Poder Ejecutivo y los 10 restantes de legisladores, mayormente de la bancada oficialista y sus aliados del ARI.

Las iniciativas gubernamentales son el presupuesto “general de Gastos y Recursos para el 2026”, como también, las modificaciones de la “Ley Impositiva Anual”, incluyendo en un mismo cuerpo legal montos imponibles y alícuotas” para el próximo ejercicio, y reformas tributarias en Sellos y en Inmobiliario.

Los restantes trámites que Weretilneck incorporó en el llamado parlamentario son:

-Proyecto Nº 733/2024 que “establece que los conductores de vehículos automotores que hayan ocasionado un siniestro vial en ocasión de consumo de alcohol, estupefacientes y/o conductas irregulares graves, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos para su atención médica asistencial y de terceros afectados». La autoría pertenece a Fernando Frugoni, del ARI.

-Proyecto Nº 1613/2024 que “crea el Observatorio Provincial de Arbolado Público en la Provincia de Río Negro», firmado por Roberta Scavo, Javier Acevedo y Daniela Agostino, del ARI.

-Proyecto de Ley N° 1487/2024: «Incorpora anexos y modifica el artículo 79 de la ley Nº 5731 Orgánica del Poder Judicial-, en los términos del inciso 4, artículo 206 de la Constitución Provincial», del Superior Tribunal de Justicia.

-Proyecto N° 152/2025 que «garantiza, promueve y efectiviza el derecho de la persona gestante o puérpera y el entorno familiar a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte gestacional, perinatal o neonatal”, con autoría de Luciano Delgado Sempé.

-Proyecto N° 725/2025 que «establece la regulación de aspectos relativos al consumo, publicidad, comercialización, patrocinio, distribución y entrega de tabaco y/o sus derivados en todo el ámbito de la Provincia de Río Negro». La autoría corresponde a Javier Acevedo, del ARI.

-Proyecto N° 1010/2025 que “instituye el 28 de julio de cada año, como «Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina», en conmemoración del Aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, presentado por la bancada del ARI.

-Proyecto N° 1400/2025 que reforma “el artículo 86 de la ley P nº 5631 -Procedimiento Laboral de la Provincia de Río Negro», de autoría de Lucas Pica y Facundo López.

-Proyecto N° 1412/2025 que “modifica el artículo 33 de la ley D nº 168 -Sistema de Pensiones Graciables Vitalicias para Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro», del bloque del ARI.

-Proyecto N° 1524/2025 que “establece la implementación de un dispositivo de baja tecnología en formato QR portador de información identitaria, personal y médica de la persona portadora», de los legisladores Elbi Cides y Lorena Yensen.

-Proyecto N° 1548/2025 que “crea en el ámbito de la Provincia de Río Negro el «Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas», con autoría de Labor Parlamentaria.