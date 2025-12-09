«Arabia Saudita del Uranio»: el Gobierno creó la secretaría Nuclear para potenciar al sector y darle dinamismo 

El Gobierno nacional oficializó una reestructuración clave en su cartera energética. A través de un comunicado del Ministerio de Economía, se anunció la creación de la secretaría de Asuntos Nucleares, una dependencia que tendrá como fin «tutelar» y «garantizar un mayor dinamismo en la ejecución» de las políticas del sector atómico argentino.

La nueva cartera funcionará bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo y, un dato no menor en la interna oficial, tendrá el mismo rango administrativo que la Secretaría de Energía, operando con total autonomía.

El designado para liderar esta estrategia es el Dr. Federico Ramos Napoli, un técnico que viene de sanear las cuentas de Dioxitek y que tendrá la misión de cumplir con una ambiciosa premisa presidencial: convertir a la Argentina en la «Arabia Saudita del Uranio».

El uranio como recurso estratégico

El comunicado oficial destaca los «75 años de historia» del país en la materia, que posicionan a Argentina en el «selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles». El texto define a la energía nuclear como un «recurso estratégico capaz de cambiar la matriz económica».

Para lograr el objetivo de potencia minera nuclear, el Gobierno busca que los sectores «minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte».

Quién es Ramos Napoli, el nuevo «zar» nuclear

La elección del funcionario responde a un perfil técnico-administrativo valorado por el Palacio de Hacienda. Ramos Napoli se desempeñó como Presidente de DIOXITEX S.A. (la empresa encargada de la conversión de uranio y producción de fuentes de Cobalto-60), donde se le atribuye haber logrado el «desendeudamiento, la eliminación del déficit operativo y un récord de producción».

Además, el nuevo secretario lideró las negociaciones para «solucionar el heredado faltante de suministro de uranio» en las centrales nucleares y trabajó junto a la CNEA en el plan comercial del reactor RA-10, una pieza clave del desarrollo tecnológico nacional.