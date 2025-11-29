Renunció un funcionario del Gobierno que defendía a uno de los apuntados en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

El Gobierno sumó la renuncia de Camilo Cordero Fabbri quien ocupaba el cargo como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA). La baja de a Fabri llegó justo al tiempo de que se hiciera público su trabajo como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales implicados de la causa por presuntas coimas en Discapacidad.

Los motivos de la renuncia del funcionario

Fuentes del Gobierno explicaron al sitio Infobae que el funcionario renunció luego de que se diera a elegir entre su cargo dentro del Estado o la presentación de su renuncia para seguir con su actividad privada. La situación fue planteada cuando se logró advertir que Fabri también defiende al abogado en otra causa por explotación de la prostitución, razón por la cual se encuentra detenido.

Desde el Ejecutivo aclararon que Cordero Fabri «tenía profesión libre», pero consideraron que «no puede actuar en casos de corrupción» con el cargo que ocupaba y «la OA no iba a permitir que siguiera en esa situación».

El ahora exfuncionario de la Oficina de Anticorrupción representa legalmente a Calvete en la causa por explotación de la prostitución ajena en la que fue condenado a cuatro años de prisión. Además, pese a que no figura como abogado, también fue quien se presentó durante los allanamientos a quien es apuntado como lobista entre el sector privado y la ANDIS, y que fue calificado por la acusación como «jefe paraestatal» del organismo.

Camilo Cordero Fabbri había sido nombrado coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández.

