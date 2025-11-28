La Libertad Avanza quedó a un paso de arrebatarle la primera minoría a Fuerza Patria en Diputados

El bloque de diputados de La Libertad Avanza no para de sumar integrantes y se acerca cada vez más a convertirse en primera minoría, en momentos donde hay amenazas de rupturas en Unión por la Patria. La legisladora que se pintó de violeta es una santafesina de bajo perfil, Verónica Razzini, quien hasta ahora conformaba un bloque llamado Futuro y Libertad e inició su mandato en 2023 dentro del PRO. Después, se sumó Alejandro Bongiovanni y una persona que le responde a Patricia Bullrich se confirmó como reemplazo de Silvia Lospennato en el Congreso.

Todo empezó con la llegada de Razzini era un secreto a voces: en la Cámara baja todos sabían que, tarde o temprano, se alistaría en las filas libertarias. Con su incorporación, que se suma a la de tres “radicales con peluca” y otros nueve diputados del PRO, La Libertad Avanza había llegado a 92 integrantes y se acercaba de alcanzar al kirchnerismo, una situación impensada hasta hace no mucho tiempo.

Una vez más, la artífice de la jugada fue Patricia Bullrich, quien este viernes juró como senadora nacional y será la presidenta de la bancada libertaria en la Cámara alta. La exministra de Seguridad le dio la bienvenida a Razzini junto al titular de Diputados, Martín Menem, después de participar de un brindis del bloque en el Senado.

Razzini expresó en redes sociales que Bullrich fue “la primera en abrirle las puertas” y también le agradeció “por recibirla en su equipo” a Romina Diez, diputada, armadora de La Libertad Avanza en Santa Fe y amiga íntima de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

“Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”, manifestó Razzini, y agregó: “Es por acá. Honrada de comenzar esta nueva etapa”.

En declaraciones formuladas al retirarse del Congreso, donde este viernes fue protagonista, Bullrich destacó que “el bloque de La Libertad Avanza sigue creciendo” y que “la diputada Verónica Razzini se suma para ser parte del cambio”.

Destacó a su vez que la nueva incorporación “tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan”.

Razzini encabezó la boleta de candidatos de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe en las PASO de 2023 y luego fue la segunda en la lista de Juntos por el Cambio que apoyó la candidatura presidencial de Bullrich. Una vez dentro de Diputados, formó parte del PRO, pero a mediados de abril pasado conformó el espacio Futuro y Libertad junto a su coterráneo Gabriel Chumpitaz, quien se va en diciembre.

Según indicó el sitio Parlamentario, Razzini es empresaria y fundadora del “Movimiento Empresarial Anti Bloqueos” (MEAB). De marcada postura en contra de la actividad gremialista, la asociación se presenta como “una unión colaborativa apartidaria con el fin de formar una red de ayuda y asistencia integral para empresarios que sufren bloqueos extorsivos”.

La Libertad Avanza siguió sumando diputados y quedó a dos bancas de Fuerza Patria

La Libertad Avanza se ilusiona con alcanzar la primera minoría de cara a la sesión del próximo miércoles a las 13, donde jurarán los diputados electos. Allí se nombrarán las autoridades de la Cámara y, además de la casi segura ratificación de Menem, se reparten tres vicepresidencias entre los espacios más numerosos. Asimismo, se establecerá el criterio para la distribución de integrantes en las comisiones, otro factor importante en la puja de poder.

Después de Razzini, se confirmó que el diputado del PRO, Alejandro Bongiovanni, también se cambia de lugar y pasa a integrar las filas libertarias.

“Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso”, señaló Bongiovanni a Infobae.

el diputado es referente de la Fundación Libertad y había llegado al Congreso en 2023 de la mano de Patricia Bullrich.

Asimismo, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, confirmó este viernes que asumirá su banca en la Legislatura porteña. Por lista, su reemplazo debe ser Lorena Petrovich, quien también responde a Bullrich, por lo que se espera que en las próximas horas confirme su traspaso al oficialismo.

Qué pasa con el peronismo en Diputados

Unión por la Patria, que pasará a llamarse Fuerza Patria, quedó con 98 legisladores tras la elección, pero ya perdió dos (el puntano Jorge “Gato” Fernández y el tucumano Javier Noguera) y ahora se especula con la baja de cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, quien este jueves participó de un encuentro con sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) para negociar un armado parlamentario.

Ese “gran interbloque” aún no está oficializado ni del todo maduro: mientras que Sáenz es quien más lo empuja, Jalil mantiene el silencio y Figueroa, hasta ahora, se niega a integrarlo. Lo cierto es que, si los catamarqueños abandonan Unión por la Patria, dejarían al bloque de Germán Martínez con 92 miembros, exactamente la misma cantidad que La Libertad Avanza.

Las miradas también apuntan a los santiagueños que responden a Gerardo Zamora, quien al igual que Bullrich juró este viernes como senador. El mandamás provincial tiene siete diputados que le responden dentro de Unión por la Patria: si pegan el portazo, sería un golpe letal para el peronismo. Una opción que circula es la de mantenerse unidos, a través de un interbloque. Pero también son tentados para el armado de Sáenz.

Por último, otro factor determinante es el fututo de Silvia Lospennato. La actual diputada del PRO fue electa legisladora porteña, pero tiene dos años más de mandato en el Congreso Nacional. Si renuncia para asumir en la Ciudad, su banca quedaría para Lorena Petrovich, una bullrichista que muy probablemente se sume a La Libertad Avanza. De quedarse, Lospennato permanecerá en el PRO y le bloquearía a los violetas un escaño más.