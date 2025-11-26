Coimas en ANDIS: investigan una financiera tras detectar transacciones por más de $800 mil millones

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra la empresa Sur Finanzas por los delitos de lavado de dinero y maniobras de evasión impositiva. La entidad es dirigida por Ariel Vallejo, un empresario ligado a Claudio «Chiqui» Tapia. Este miércoles se reveló que la firma ya había sido allanada, pero por estar relacionada al caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sur Finanzas PSP S.A. se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas. Incluso, ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. La misma se encuentra registrada como proveedor de servicios de pago ante el Banco Central de la República Argentina.

La presentación fue radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva (DGI).

La investigación inició en abril del 2024 luego de que detectaran que la prestadora recibió transferencias por un monto de a $818.000.000.000 por parte de «monotributistas sin capacidad económica» y «sujetos no categorizados» que no tienen «impuestos activos», informó La Nación.

En la presentación detallaron que estos «se se esconden tras el velo de sujetos apócrifos, no categorizados o adheridos al régimen simplificado, sin capacidad económica para movilizar los montos detectados”.

Por su parte, Infobae señaló que entre lo relevado detectaron que el 31% de las operaciones fueron realizadas por sujetos no categorizados, el 27% por monotributistas de reducida capacidad económica y el 9% de los no categorizados correspondió a contribuyentes incorporados a la base e-Apoc por apocrificidad o falta de confiabilidad.

Durante el año pasado, estos movieron un total de e $471 mil millones, de los que el 86% fueron concentrados en cuentas que superan individualmente los $1.000 millones de pesos.

A esto, sumaron que el 9% de las acreditaciones y débitos investigados correspondió a empresas no confiables por un monto de $72.342.312.476. Asimismo, entre enero y abril de 2025, 26 empresas insertas en esa base transaccionaron $35 mil millones en billeteras virtuales ofrecidas por Sur Finanzas PSP S.A.

El fisco resaltó que las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos y reclamaron una evasión de $3.327.267.047,93.

Sur Finanzas PSP S.A.: cuál es su vínculo con Chiqui Tapia y ANDIS

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es un hombre muy vinculado al presidente de la AFA, Chiqui Tapia. En redes sociales, el presidente tiene varias fotos con el dirigente deportivos y la empresa aparece en la camiseta de Barracas Central. También, Sur Finanzas le prestó dinero a San Lorenzo y es sponsor oficial de Rancing.

Mientras tanto, desde Clarín informaron que la empresa fue allanada por la Justicia la semana pasada, en marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La Policía Federal realizó un procedimiento en la sede central, ya que habría sido un nexo para blanquear el dinero de los sobornos obtenidos.