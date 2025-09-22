Respaldo del Tesoro de Estados Unidos para Javier Milei: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina”

El gobierno de Estados Unidos envió este lunes una señal de apoyo a la gestión de Javier Milei, al asegurar que están “dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”. A través de una serie de publicaciones, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, también anticipó una cumbre clave que se realizará mañana, con el presidente Donald Trump.

En su mensaje, Bessent definió a Argentina como un «aliado sistémicamente importante» para Estados Unidos en la región y subrayó que «todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa«. Este respaldo explícito llega en un momento crucial y se materializa en la evaluación de herramientas financieras concretas para fortalecer al país.

Entre las alternativas que analiza el Tesoro de EE.UU., el funcionario mencionó la posibilidad de activar «líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda del gobierno denominada en dólares» a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Estas medidas apuntarían a reforzar las reservas del Banco Central y a reducir la tensión financiera.

Respaldo de Estados Unidos para Argentina: qué dijo el presiente Javier Milei

La respuesta del presidente Javier Milei no tardó en llegar: «Enorme agradecimiento al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y al presidente, Donald Trump», publicó a través de su cuenta de X. Y agregó: «Por el apoyo incondicional al pueblo Argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo».

«Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY«, cerró la publicación del presidente. También republicó las cuatro publicaciones que hizo el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Respaldo económico y político: la cumbre del martes

El respaldo de Estados Unodos también fue político. Bessent expresó su confianza en el rumbo elegido por el presidente argentino, al destacar que «el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas pro-crecimiento son necesarias para romper la larga historia de decadencia de Argentina». En un guiño a la famosa frase de campaña de Donald Trump, concluyó: «Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande».

Finalmente, el secretario del Tesoro confirmó que este martes se reunirá en Manhattan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio Javier Milei. Según adelantó, «más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión», lo que sugiere que del encuentro podrían surgir anuncios concretos sobre la futura cooperación entre ambas naciones.