Cambios en la agenda de Javier Milei en Estados Unidos: cuándo viaja y qué pasa con la reunión con el FMI

El presidente Javier Milei planeaba viajar el domingo por la noche a Estados Unidos para exponer frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero su vuelo se postergó. Ahora hay reacomodos en su agenda que incluyen una reunión de gabinete y un encuentro con representantes del FMI.

Javier Milei iniciaba su itinerario de viaje el domingo 23.00, pero su vuelo a Estados Unidos fue postergado por un reacomodo en su agenda. Entre los cambios, se conoció que el presidente convocó a una reunión de gabinete para este lunes, al igual que una mesa política de cara a las elecciones 2025.

Según detalló Infobae, el vuelo de Milei «despegaría a las 19:00 del lunes, por lo que recién llegaría a Manhattan el martes por la mañana«.

Javier Milei y Luis Caputo se reunirían el martes con el FMI, tras un encuentro con Donald Trump

Esa reunión entre los presidentes de la Argentina y los Estados Unidos se concretaría el martes por la mañana, tras la exposición de Milei ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, confiaron fuentes cercanas a la delegación que acompañará a Milei a Nueva York.

Tras su presencia en la ONU y la reunión con Trump, Milei y Caputo prevén reunirse con Georgieva y la directiva del FMI el martes por la tarde.

Si todo va bien en esos encuentros, en la delegación argentina hay confianza en que el mandatario argentino pueda incluso reunirse el miércoles con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien tiene la llave operativa de la línea de financiamiento que se podría abrir para la Argentina.