Oficial | La suspensión de retenciones no solo incluye granos: el listado completo de productos alcanzados

Es oficial: el Gobierno decidió llevar a cero las retenciones a las exportaciones de varias producciones agrícolas y agroindustriales. Al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, le siguió la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

El decreto 682/2025 confirma que la suspensión del gravamen será hasta el 31 de octubre, aunque aclara que la vigencia de la medida finalizará en caso de que la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) llegue a los US$7.000 millones.

Otra novedad es que la medida no incluye únicamente a producciones agrícolas, sino también a producciones agroindustriales. Así, además del trigo, el maíz, la soja, la cebada y el sorgo, también están alcanzados productos tales como harinas, aceites vegetales y azúcares. El objetivo: aumentar la oferta de dólares en un momento en que el peso de deprecia con fuerza.

Los productos que no pagarán retenciones hasta el 31 de octubre

«Fíjase en cero por ciento (0%), la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan en el anexo que forma parte integrante del presente decreto», se expresa en la norma.

De esta forma, los bienes que quedan temporalmente exceptuados del gravamen son los siguientes:

Cereales

1001.11.00 : Trigo duro, para siembra

: Trigo duro, para siembra 1001.19.00 : Trigo duro, excepto para siembra

: Trigo duro, excepto para siembra 1001.91.00 : Los demás trigos, para siembra

: Los demás trigos, para siembra 1001.99.00 : Los demás trigos, excepto para siembra

: Los demás trigos, excepto para siembra 1003.90.10 : Cebada cervecera, sin tostar

: Cebada cervecera, sin tostar 1003.90.80 : Cebada cervecera, tostada

: Cebada cervecera, tostada 1003.90.90 : Las demás cebadas

: Las demás cebadas 1005.10.00 : Maíz para siembra

: Maíz para siembra 1005.90.10 : Maíz duro (excluido el destinado a siembra)

: Maíz duro (excluido el destinado a siembra) 1005.90.90 : Los demás maíces

: Los demás maíces 1007.90.00: Sorgo (excepto para siembra)

Productos de la molienda

1101.00.10 : Harina de trigo

: Harina de trigo 1102.20.00 : Harina de maíz

: Harina de maíz 1102.90.00 : Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz

: Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz 1103.11.00 : Sémola y semolinas de trigo duro

: Sémola y semolinas de trigo duro 1103.13.00 : Sémola y semolinas de maíz

: Sémola y semolinas de maíz 1103.19.00 : Las demás sémolas y semolinas de cereales

: Las demás sémolas y semolinas de cereales 1104.23.00 : Granos aplastados o en copos de maíz

: Granos aplastados o en copos de maíz 1104.30.00 : Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos

: Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos 1107.10.10 : Malta sin tostar, en grano

: Malta sin tostar, en grano 1107.10.20 : Malta sin tostar, en harina

: Malta sin tostar, en harina 1107.20.10 : Malta tostada, en grano

: Malta tostada, en grano 1107.20.20 : Malta tostada, en harina

: Malta tostada, en harina 1108.11.00 : Fécula de trigo

: Fécula de trigo 1108.12.00 : Fécula de maíz

: Fécula de maíz 1109.00.00: Gluten de trigo

Semillas y frutos oleaginosos

1201.10.00 : Habas de soja, para siembra

: Habas de soja, para siembra 1201.90.00 : Habas de soja, excepto para siembra

: Habas de soja, excepto para siembra 1206.00.90 : Semillas de girasol, excepto para siembra

: Semillas de girasol, excepto para siembra 1208.10.00: Harina de soja

Grasas y aceites

1507.10.00 : Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

: Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 1507.90.11 : Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l 1507.90.19 : Aceite de soja refinado, en otros envases

: Aceite de soja refinado, en otros envases 1507.90.90 : Los demás aceites de soja refinados

: Los demás aceites de soja refinados 1512.11.10 : Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado

: Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado 1512.19.11 : Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l 1512.19.19 : Aceite de girasol refinado, en otros envases

: Aceite de girasol refinado, en otros envases 1515.21.00 : Aceite de maíz en bruto

: Aceite de maíz en bruto 1515.29.10 : Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l 1515.29.90 : Aceite de maíz refinado, en otros envases

: Aceite de maíz refinado, en otros envases 1516.10.00 : Grasas y aceites vegetales hidrogenados

: Grasas y aceites vegetales hidrogenados 1516.20.00 : Grasas y aceites animales hidrogenados

: Grasas y aceites animales hidrogenados 1516.30.00 : Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados

: Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados 1517.10.00 : Margarina (excluida la margarina líquida)

: Margarina (excluida la margarina líquida) 1517.90.10 : Grasas y aceites vegetales para untar

: Grasas y aceites vegetales para untar 1517.90.90 : Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles

: Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles 1518.00.10 : Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)

: Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio) 1518.00.90 : Otros aceites y grasas vegetales, usos varios

: Otros aceites y grasas vegetales, usos varios 1520.00.10 : Glicerina en bruto

: Glicerina en bruto 1520.00.20: Glicerina, incluso purificada

Azúcares

1702.30.11 : Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg

: Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg 1702.30.19 : Glucosa, en polvo, en otros envases

: Glucosa, en polvo, en otros envases 1702.30.20 : Glucosa, en solución

: Glucosa, en solución 1702.40.10 : Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg

: Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg 1702.40.20 : Los mismos jarabes, en otros envases

: Los mismos jarabes, en otros envases 1702.50.00 : Fructosa química pura

: Fructosa química pura 1702.60.10 : Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %

: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 % 1702.60.20 : Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %

: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 % 1702.90.00: Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.

Preparaciones a base de cereales

1901.90.10: Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.

Preparaciones alimenticias diversas

2106.10.00: Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.

Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales

2302.10.00 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz. 2302.30.10 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets. 2302.30.90 : Idem trigo, de otra forma.

: Idem trigo, de otra forma. 2302.50.00 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas. 2303.10.00 : Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.

: Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz. 2304.00.10 : Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.

: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets. 2304.00.90 : Idem soja, de otra forma.

: Idem soja, de otra forma. 2306.30.10 : Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.

: Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets. 2306.30.90 : Idem girasol, de otra forma.

: Idem girasol, de otra forma. 2306.90.10 : Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.

: Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets. 2306.90.90 : Idem otros aceites vegetales, de otra forma.

: Idem otros aceites vegetales, de otra forma. 2308.00.00 : Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.

: Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal. 2309.10.00 : Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

: Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. 2309.90.10 : Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.

: Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado. 2309.90.20 : Idem, con base en leche.

: Idem, con base en leche. 2309.90.30 : Idem, con base en cereales.

: Idem, con base en cereales. 2309.90.40 : Idem, con base en oleaginosas.

: Idem, con base en oleaginosas. 2309.90.50 : Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.

: Idem, con base en subproductos de la industria azucarera. 2309.90.60 : Idem, con base en otras materias vegetales.

: Idem, con base en otras materias vegetales. 2309.90.90: Las demás preparaciones para alimentación animal.

Productos químicos orgánicos

2905.45.00 : Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).

: Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44). 2923.20.00: Lecitinas y sus derivados.

Materias albuminoideas, enzimas

3504.00.20: Gluten de maíz.

Productos diversos de las industrias químicas