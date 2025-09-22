Oficial | La suspensión de retenciones no solo incluye granos: el listado completo de productos alcanzados
El Gobierno argentino sorprendió esta mañana con el anuncio y su posterior publicación en el Boletín Oficial. El objetivo: contener el dólar.
Es oficial: el Gobierno decidió llevar a cero las retenciones a las exportaciones de varias producciones agrícolas y agroindustriales. Al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, le siguió la publicación de la medida en el Boletín Oficial.
El decreto 682/2025 confirma que la suspensión del gravamen será hasta el 31 de octubre, aunque aclara que la vigencia de la medida finalizará en caso de que la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) llegue a los US$7.000 millones.
Otra novedad es que la medida no incluye únicamente a producciones agrícolas, sino también a producciones agroindustriales. Así, además del trigo, el maíz, la soja, la cebada y el sorgo, también están alcanzados productos tales como harinas, aceites vegetales y azúcares. El objetivo: aumentar la oferta de dólares en un momento en que el peso de deprecia con fuerza.
Los productos que no pagarán retenciones hasta el 31 de octubre
«Fíjase en cero por ciento (0%), la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan en el anexo que forma parte integrante del presente decreto», se expresa en la norma.
De esta forma, los bienes que quedan temporalmente exceptuados del gravamen son los siguientes:
Cereales
- 1001.11.00: Trigo duro, para siembra
- 1001.19.00: Trigo duro, excepto para siembra
- 1001.91.00: Los demás trigos, para siembra
- 1001.99.00: Los demás trigos, excepto para siembra
- 1003.90.10: Cebada cervecera, sin tostar
- 1003.90.80: Cebada cervecera, tostada
- 1003.90.90: Las demás cebadas
- 1005.10.00: Maíz para siembra
- 1005.90.10: Maíz duro (excluido el destinado a siembra)
- 1005.90.90: Los demás maíces
- 1007.90.00: Sorgo (excepto para siembra)
Productos de la molienda
- 1101.00.10: Harina de trigo
- 1102.20.00: Harina de maíz
- 1102.90.00: Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz
- 1103.11.00: Sémola y semolinas de trigo duro
- 1103.13.00: Sémola y semolinas de maíz
- 1103.19.00: Las demás sémolas y semolinas de cereales
- 1104.23.00: Granos aplastados o en copos de maíz
- 1104.30.00: Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos
- 1107.10.10: Malta sin tostar, en grano
- 1107.10.20: Malta sin tostar, en harina
- 1107.20.10: Malta tostada, en grano
- 1107.20.20: Malta tostada, en harina
- 1108.11.00: Fécula de trigo
- 1108.12.00: Fécula de maíz
- 1109.00.00: Gluten de trigo
Semillas y frutos oleaginosos
- 1201.10.00: Habas de soja, para siembra
- 1201.90.00: Habas de soja, excepto para siembra
- 1206.00.90: Semillas de girasol, excepto para siembra
- 1208.10.00: Harina de soja
Grasas y aceites
- 1507.10.00: Aceite de soja en bruto, incluso desgomado
- 1507.90.11: Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l
- 1507.90.19: Aceite de soja refinado, en otros envases
- 1507.90.90: Los demás aceites de soja refinados
- 1512.11.10: Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado
- 1512.19.11: Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l
- 1512.19.19: Aceite de girasol refinado, en otros envases
- 1515.21.00: Aceite de maíz en bruto
- 1515.29.10: Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l
- 1515.29.90: Aceite de maíz refinado, en otros envases
- 1516.10.00: Grasas y aceites vegetales hidrogenados
- 1516.20.00: Grasas y aceites animales hidrogenados
- 1516.30.00: Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados
- 1517.10.00: Margarina (excluida la margarina líquida)
- 1517.90.10: Grasas y aceites vegetales para untar
- 1517.90.90: Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles
- 1518.00.10: Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)
- 1518.00.90: Otros aceites y grasas vegetales, usos varios
- 1520.00.10: Glicerina en bruto
- 1520.00.20: Glicerina, incluso purificada
Azúcares
- 1702.30.11: Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg
- 1702.30.19: Glucosa, en polvo, en otros envases
- 1702.30.20: Glucosa, en solución
- 1702.40.10: Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg
- 1702.40.20: Los mismos jarabes, en otros envases
- 1702.50.00: Fructosa química pura
- 1702.60.10: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %
- 1702.60.20: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %
- 1702.90.00: Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.
Preparaciones a base de cereales
- 1901.90.10: Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.
Preparaciones alimenticias diversas
- 2106.10.00: Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.
Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales
- 2302.10.00: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.
- 2302.30.10: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.
- 2302.30.90: Idem trigo, de otra forma.
- 2302.50.00: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.
- 2303.10.00: Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.
- 2304.00.10: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.
- 2304.00.90: Idem soja, de otra forma.
- 2306.30.10: Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.
- 2306.30.90: Idem girasol, de otra forma.
- 2306.90.10: Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.
- 2306.90.90: Idem otros aceites vegetales, de otra forma.
- 2308.00.00: Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.
- 2309.10.00: Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
- 2309.90.10: Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.
- 2309.90.20: Idem, con base en leche.
- 2309.90.30: Idem, con base en cereales.
- 2309.90.40: Idem, con base en oleaginosas.
- 2309.90.50: Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.
- 2309.90.60: Idem, con base en otras materias vegetales.
- 2309.90.90: Las demás preparaciones para alimentación animal.
Productos químicos orgánicos
- 2905.45.00: Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).
- 2923.20.00: Lecitinas y sus derivados.
Materias albuminoideas, enzimas
- 3504.00.20: Gluten de maíz.
Productos diversos de las industrias químicas
- 3826.00.00: Biodiésel y sus mezclas, que no contengan o contengan menos del 70 % en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso.
