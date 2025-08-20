Retomó las clases una secundaria de Cutral Co que reclamaba por la inseguridad

El Centro Provincial de Enseñanza Media N° 20 de Cutral Co retomó las clases porque se encaminaron las medidas de protección solicitadas por la comunidad educativa, ante los hechos de inseguridad. No habían iniciado la actividad escolar después del receso de invierno ante el incumplimiento de los compromisos. La instalación de diez cámaras en el predio escolar y el anuncio de la construcción de un cerco perimetral en septiembre motivaron que se vuelva a las aulas.

La suspensión de las actividades presenciales escolares se produjo el 29 de julio, cuando hubo un hecho de inseguridad en el horario de clases, cerca de la escuela. A partir de ese momento, hubo una serie reuniones, con autoridades del Consejo Provincial de Educación; y con otras instituciones para avanzar en la toma de decisiones.

«La inseguridad no es una situación que podamos solucionar solos, sino más bien, debemos consultar y decidir en conjunto, velando por la seguridad de todos los que formamos parte de la escuela», se informó desde el Cpem 20.

En este sentido, se indicó a las familias que el 15 de este mes se colocaron 10 cámaras dentro del predio escolar. Además, se diseñó un corredor seguro que fue transmitido entre el alumnado y el personal para que tomen conocimiento y se haga un uso responsable de toda la comunidad educativa.

Levantarán un cerco perimetral

Otra de las propuestas es la construcción de un cerco perimetral, cuya obra empezará a ejecutarse a partir de septiembre. El edificio escolar está situado en el barrio Daniel Sáez, a una cuadra del barrio General Belgrano -ex450 Viviendas- y ha ocurrido que se producen tiroteos en las inmediaciones y se ven involucradas las personas tanto de esta escuela como del jardín de infantes N° 5.

Por otra parte, se trabajará con una serie de pautas o guía de acción ante las situaciones de inseguridad. Una vez que esté lista, se compartirá para su conocimiento y utilización.

Otro de los compromisos es la construcción de un Salón de Actividades Físicas -SAF- teniendo en cuenta que el establecimiento no cuenta con un espacio para el desarrollo de esta materia. El alumnado efectúa las clases de educación física en el patio, cuando las condiciones climáticas lo permiten, de lo contrario lo deben hacer en el interior del edificio.

La construcción del SAF está «garantizado dentro del presupuesto provincial del año próximo, y el inicio de obra durante el receso escolar de verano». Finalmente, desde el equipo de conducción se indicó que se coordinará con autoridades de diferentes estamentos provinciales y municipales para lograr el acompañamiento diario ante posibles situaciones de inseguridad.

El Cpem N° 20 encabezó la movilización que hubo en junio pasado y a la que se sumaron casi la totalidad de las escuelas primarias, secundarias, jardínes de infantes y los institutos de Formación Docente.