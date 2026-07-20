Reubican a trabajadores del basural de Bariloche a 11 áreas municipales: Soyem convocó al Centro Cívico

El Soyem convocó a asamblea en el Centro Cívico motivado por la reubicación de trabajadores del basural. Archivo

El Ejecutivo municipal definió los destinos laborales de 27 personas que trabajaban en el basural, luego de que otorgó la gestión y operatoria a una empresa privada, distribuyéndolos a 11 áreas distintas. La situación generó malestar en el gremio Soyem que mañana prevé realizar una asamblea extraordinaria en el Centro Cívico.

La semana pasada, por resolución, el intendente Walter Cortés concedió la operatoria del vertedero municipal de manera integral por un año o hasta que se defina el pliego de licitación que debe ser aprobado por el Concejo, a la empresa Rowing S.A por unos 339 millones de pesos mensuales y en paralelo mediante otra medida administrativa ordenó al área de Recursos Humanos gestionar la reubicación del personal municipal que cumplía tareas en el predio.

La reubicación contemplaba la situación particular de cada trabajador, “la antigüedad, idoneidad y preferencias, a fin de asignarlos a los sectores donde su incorporación resulte más beneficiosa para el servicio público”, según consta en la resolución 2392.

A qué áreas irán los trabajadores reubicados del basural

Posteriormente, mediante una nueva resolución, bajo el número 2417, el viernes pasado se definió a qué área sería destinado cada uno de los 27 trabajadores afectados con la medida y allí consta que la distribución los reubica en 11 dependencias municipales distintas, siendo la subsecretaría de Tránsito la que absorberá la mayor cantidad de esta nómina con 7 empleados.

Otros trabajadores irán a Mayordomía; Parques y Jardines; Dirección General de Instituciones; Planeamiento; Sanidad Animal; Obras Públicas en subáreas como barrido y pluviales; Deportes y las delegaciones Cerro Otto, Lago Moreno y Pampa de Huenuleo.

La reubicación generó el rechazo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) que presentó una nota formal al Ejecutivo solicitando precisiones y convocó a realizar una asamblea extraordinaria este martes desde las 8 en el Centro Cívico para tratar como tema principal el contrato directo del intendente por la operatoria del basural y el traslado del personal.

La explicación del Municipio: mantiene condiciones laborales y salariales

Antes de la asamblea, la subsecretaría de Recursos Humanos informó a través de un comunicado de prensa que los trabajadores “mantienen la estabilidad laboral, la categoría, la antigüedad, la remuneración, los adicionales y el régimen horario”.

Indicó que de manera inicial se informó a los agentes comprendidos en la reubicación de manera individual y sobre el nuevo destino asignado. Remarcó que no se modifica ninguna condición que conforma el salario de los trabajadores.

También señaló que se “encuadrada en el artículo 26 del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, que permite el traslado de agentes entre distintas dependencias siempre que se mantengan su categoría, su retribución y sus condiciones de trabajo”.

Los agentes reubicados en las distintas áreas tienen un plazo de “transición” de 72 horas hábiles para incorporarse a sus nuevas funciones y en paralelo se informó que “Recursos Humanos analizará las situaciones particulares de cada trabajador, como su lugar de residencia y las posibilidades de traslado, con el objetivo de procurar las mejores condiciones posibles para su incorporación y efectuar los ajustes de destino que resulten necesarios”.

El Ejecutivo garantizó el seguimiento de salud laboral y las certificaciones de servicios y cuestiones previsionales “cuando sean solicitadas por los agentes, tomando como base los antecedentes incorporados en sus legajos y dentro de las competencias municipales”.