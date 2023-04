Revelan que Nación contrataría a las mismas empresas concesionarias de las represas

La reestatización de la operación de las represas hidroeléctricas cuya concesión vence en agosto ingresó en un terreno de disputas entre la provincia de Neuquén y la Nación en función de que se pretende tener una silla en la mesa de decisiones.

Se conoció ayer que la idea que pergueña la Nación es que sea Energía Argentina Sociedad Anónima, Enarsa, la empresa que reciba las represas y que, luego, contrate la operación de los complejos a las mismas firmas que tenían la concesión.

El presidente de Emprendimientos Hidroeléctricos, Emhidro, Elías Sapag, contó que en ocasión del encuentro Experiencia IDEA Energía que se realizó la semana pasada en el hotel del Casino Magic le pidió al subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, que terciara para conseguir una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para plantear el desfinanciamiento de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

El encuentro que planteaba un reclamo de varios millones de pesos se realizó en un pasillo del hotel, sin poder sentarse,

En 2013, la secretaría de Energía que estaba a cargo de Daniel Cameron emitió la resolución 95 mediante la cual se cambió la forma en que se calculan no sólo las regalías sino también el porcentaje que se había fijado en el contrato de concesión original para que se financie la AIC. En 2021 el organismo había hecho un reclamo de tipo administrativo pero fue desestimado.

En diálogo con RTN, Sapag dijo que «seguimos debiendo la actualización de sueldos al personal» y recordó que el organismo continúa funcionando por aportes especiales que hace la Nación y las Provincias.

Royón autorizó el envío de un monto de dinero hasta agosto para que continúe la operación de la AIC y cuando le plantearon qué va a pasar a partir de agosto contestó que no va a haber prórroga de las concesiones, que se van a revertir para el Estado y que se contratará la operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas.

«Yo no estoy de acuerdo con eso, Señora», dijo Sapag que le dijo a Royón, le expuso sus razones y cuando le preguntó sobre la participación de las provincias, le dijo: «Eso lo vamos a discutir después».

En un momento, la funcionaria nacional intentó calmar el momento e indicó que se podría hacer una compensación con regalías, a lo que le expuso que éstas son una compensación por la ocupación de un lago y dejar improductivo un valle, es decir que no es la forma de financiar el organismo.

La AIC como órgano de aplicación vive de dos contratos: el canon que paga la secretaría de Energía por el control del agua, ambiente y seguridad de precios y el otro es el mantenimiento de las 160 estaciones hidrometeorológicas que se mantienen, que las represas pagan con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa.

«Si se caen el 11 de agosto, de qué vamos a vivir», le dijo el titular de Emhidro a Royón porque no figura en los presupuestos de Nación y de las provincias aunque no tuvo respuestas específicas en función de que en el lugar donde se desarrolló el diálogo no podía haber un debate por normas de urbanidad y respeto.

Las regalías de Neuquén

El ministro de Energía, Alejando Monteiro, relató que estuvo en esa reunión en estos términos: «Tuvimos la oportunidad de una breve reunión donde, conversando en relación al futuro de los emprendimientos hidroeléctricos, nos comentaba que ellos tienen diseñada una hoja de ruta, por llamarlo de una manera, en la cual habrían decidido no hacer uso de la prórroga un año que establecen los contratos de concesión que están vigentes y que vuelvan los emprendimientos a la órbita de la Nación y en ese marco definir cómo sería el futuro de cada uno de estos aprovechamientos».

Aseguró que se habló de cómo va a ser la operación, se va a hacer por una propia empresa estatal o licitando la operación y mantenimiento de las represas a privados.

En diálogo con radio UNC CALF contó que también se planteó la participación de las provincias en esa discusión y en el futuro de estos emprendimientos, el trabajo que tanto la provincia de Neuquén en conjunto con la provincia de Río Negro, llevaron adelante durante fines de 2021 y 2022, y los al menos tres puntos sobre los cuales querían discutir.

Enumeró, el primero es tener una participación en la administración de cada uno de estos emprendimientos que vayan venciendo,»es decir, que tengamos una voz y voto de alguna manera en la definición del marco contractual que va a tener cada uno de estos emprendimientos» y cómo va a ser la comercialización de la energía, cómo se va a remunerar la energía y la potencia de cada uno de estos emprendimientos.

Por otro lado, discutir las regalías. «Como provincia, dueña del recurso hídrico, hemos sido perjudicados a partir del año 2013, por una Resolución de la entonces secretaría de Energía de la Nación que, en su momento, fijó y en pesos el valor de la energía el cual luego fue aumentando por razones obvias de la economía de nuestro país y a nosotros nunca nos reconocieron el valor real de la energía».Agregó que si bien ese valor se fue actualizando, nunca llegó al valor real de mercado que se le reconoce a las productoras.

El tercer punto que Neuquén pretende es la creación de un fondo o un fideicomiso para la constitución o para la ejecución de obras hídricas dentro de la misma cuenca hídrica donde se ubican Cerros Colorados, Chocón, Piedra del Águila y Alicurá, » entendiendo que hay una renta para discutir y eventualmente para distribuir y en ese marco creemos que parte de la renta tiene que quedar para la creación de este fideicomiso para la construcción de nuevas obras hidroeléctricas como el que necesitamos en nuestra cuenca».