Ricardo Marino asumió como intendente de Carmen de Patagones en Buenos Aires y anticipó los ejes de su gestión

Ricardo Marino juró oficialmente como intendente de Patagones, en una ceremonia celebrada en la tarde de ayer, en el gimnasio Mario Félix Sabbatella del Club Jorge Newbery.

Con el entusiasmo del público presente, Marino ingresó al recinto para dar inicio a la sesión preparatoria, presidida por Mariel Cinirella, presidenta del Concejo Deliberante, la sesión contó con la participación de todos los concejales de los bloques legislativos y la secretaria legislativa, Graciela Velazquez.

El evento contó también con la presencia de representantes de instituciones de seguridad, organismos del Estado Provincial, organizaciones comunitarias y destacados empresarios de la región.

Tras entonar las estrofas del Himno Argentino, interpretado por Florencia Rupayán, el Padre Pedro Narambuena y el Pastor Fabián Calvo realizaron oraciones en apoyo a la nueva gestión municipal.

Entre las salutaciones, destacó el mensaje del ex Intendente de Viedma y actual vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, quien le expresó «me siento absolutamente identificado en su larga lucha, verdadera fuente de inspiración para cualquier persona que busca referencias que le sirvan para aplicar a su vida. Usted ha batallado en las circunstancias más difíciles, conozco su historia personal y no tengo dudas que es un hombre que se forjó con el máximo rigor, en las grandes dificultades y en la peor desdicha».

«Lo admiro porque nunca bajó los brazos. Y la enorme experiencia que cosechó a lo largo de su vida, bajo el sesgo enunciado en el párrafo precedente, es lo que hoy usted ha puesto al servicio de su pueblo, un capital enorme que, en tiempos de dificultades, es la brújula más precisa para encontrar el rumbo que todos anhelamos».

Luego del cierre de la sesión preparatoria, Cinirella tomó juramento a Ricardo Marino como intendente municipal, seguido por la toma de juramento a todo su equipo de trabajo. En su mensaje, Marino agradeció el constante apoyo de su familia y delineó los ejes de su gestión, comprometiéndose a brindar servicios públicos equitativos para todas las localidades del distrito.

Del mismo modo, Marino adelantó que buscará «resolver la situación de los trabajadores municipales».

«Mi compromiso es trabajar para mejorar las condiciones laborales y salariales de cada uno», luego se refirió a las políticas que llevará adelante en materia habitacional y continuó afirmando que «la salud será durante mi gestión un objetivo central».

Asimismo, hizo referencia al trabajo previsto en materia productiva y de desarrollo turístico.

Para finalizar, el intendente expresó «les vengo a proponer que juntos hagamos un mejor lugar para vivir. Asumo este compromiso con la fuerte convicción que me trajo hasta acá: poder mirar de frente, a los ojos, sabiendo que hoy asume un trabajador que siente y conoce las necesidades de los trabajadores y que con firmeza en la decisión política y con transparencia luchará siempre por defenderlos».