Cipolletti entregó viviendas a 31 familias y recuperó un corredor histórico para un nuevo pulmón verde en la ciudad

El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente Rodrigo Buteler y autoridades del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Foto: municipio de Cipolletti.

La demolición de las antiguas construcciones ferroviarias sobre calle Tres Arroyos comenzó a marcar un antes y un después en la historia urbana de Cipolletti. Con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler se formalizó la entrega de viviendas a 31 familias en el Distrito Vecinal Noreste y la ciudad empezó a recuperar un corredor clave para desarrollar el futuro Parque Central.

Según explicó el intendente, Rodrigo Buteler, el proyecto nació a partir de un acuerdo entre el municipio y el Gobierno de Río Negro para relocalizar a las familias que «vivían en galpones abandonados y construcciones deterioradas del antiguo sector ferroviario». El mandatario aclaró que las viviendas fueron entregadas bajo la modalidad de pago, como ocurre con otros planes habitacionales.

“Hay niños que nacieron ahí y hoy tienen 20 años. Había familias con 26 años viviendo en esos galpones, sin servicios y en condiciones muy precarias”, sostuvo el jefe comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Buteler remarcó que muchas de las personas que permanecían en el lugar eran antiguos ferroviarios o familiares de trabajadores vinculados al ferrocarril, y explicó que la relocalización permitió “resolver la cuestión habitacional” mientras se avanza con la recuperación urbana del sector.

Las nuevas viviendas fueron construidas en el Distrito Vecinal Noreste mediante el programa provincial Habitar Río Negro. La obra que se concretó en menos de un año y medio, demandó una inversión superior a los 1.500 millones de pesos y contempló módulos monoambiente, de un dormitorio y de dos habitaciones y servicios básicos.

De asentamiento ferroviario a un nuevo hito urbano: el proyecto que busca transformar el centro de Cipolletti

Con la relocalización en marcha, el municipio avanzó con la demolición de las estructuras para liberar un enorme corredor urbano que permanecía ocupado desde hace décadas. El espacio recuperado alcanza los 38.000 metros cuadrados, equivalentes a casi cuatro hectáreas en una zona estratégica de la ciudad.

“Lo más trascendente para la ciudad como hecho histórico es la recuperación de todo ese espacio. Eso para la ciudad es un antes y un después”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

El futuro Parque Central se extenderá desde Toschi hasta el sector cercano a Lisandro de la Torre y formará parte de un plan integral de desarrollo territorial impulsado por el municipio. La iniciativa incluye nuevos espacios públicos, infraestructura urbana y servicios para distintos barrios.

Demolición de viviendas en la calle Tres Arroyos. Foto: municipio de Cipolletti.

“Lo que buscamos acá es recuperar el espacio público, transformarlo en parque para la gente y tener viviendas con infraestructura y todos los servicios”, explicó el intendente, quien definió el proyecto como parte de “un gran plan de recuperación del espacio público” para la ciudad.

El intendente explicó además que actualmente se trabaja junto a Ferrosur para definir la delimitación final de las tierras y avanzar en el proyecto ejecutivo que permitirá licitar las obras durante el segundo semestre.

Las obras de gas y servicios buscan cambiar la vida de casi 200 familias

En paralelo al traslado de las familias, el municipio anunció nuevas obras de infraestructura para el sector del DVNE y el barrio Espejo. Entre ellas se destaca la extensión de la red de gas para alcanzar a 198 familias de la zona norte.

“Vamos a abrir la licitación para darle gas a todo el Espejo. Se suman las 31 viviendas nuevas, los lotes de Suelo Urbano y el asentamiento viejo que regularizamos eléctricamente este año”, indicó Buteler.

El plan urbano también contempla la reactivación de un acueducto paralizado por Nación, nuevas obras cloacales y trabajos de infraestructura eléctrica en distintos barrios populares de la ciudad. Desde el municipio sostienen que el objetivo es combinar recuperación de espacios públicos con urbanización y acceso a servicios esenciales.

“Nada es casualidad, esto es parte de un plan de desarrollo territorial para que la ciudad crezca con infraestructura en todos los hogares”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Mientras las máquinas avanzan sobre las viejas construcciones ferroviarias, en Cipolletti comienza a tomar forma una transformación largamente esperada: convertir un histórico espacio de la ciudad en uno de los parques urbanos más importantes de la ciudad.