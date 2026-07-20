Río Negro acelera obras clave de riego en Huergo: mejorarán 400 hectáreas productivas y la distribución de agua

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) avanza con nuevas obras de infraestructura hídrica en Huergo para fortalecer el Sistema de Riego Alto Valle. Se trata de dos intervenciones que buscan mejorar la distribución del agua, aumentar la seguridad operativa y hacer más eficiente el funcionamiento de la red que abastece a la producción regional.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Retropalas SRL, incluyen la construcción de un nuevo descargador en el Canal Secundario VII, que presenta un avance del 30%, y el revestimiento del Canal Terciario III del Secundario VI, una obra que ya fue finalizada y que beneficia el riego de unas 400 hectáreas productivas.

La inversión forma parte del plan provincial para modernizar la infraestructura de riego y optimizar el uso del recurso hídrico en una de las principales zonas agrícolas de Río Negro.

Nuevo descargador para mejorar la operación del sistema

La obra en ejecución se desarrolla en el kilómetro 9,163 del Canal Secundario VII, cuya toma está ubicada en el kilómetro 89 del Canal Principal de Riego y es administrado por el Consorcio de Riego de Huergo y Mainqué.

Hasta ahora, este canal contaba con un único descargador de baja capacidad, una limitación que dificultaba la operación del sistema ante diferentes escenarios. Con la nueva infraestructura se incorporará una estructura de descarga y un canal que conducirá el agua hasta el río Negro, incrementando la capacidad de evacuación y permitiendo un manejo más seguro y eficiente.

Además, la obra contempla la construcción de una alcantarilla para el cruce de una calle pública y la colocación de caños y cabeceras de hormigón premoldeado para mantener los accesos existentes sobre la traza del nuevo descargador.

Menos pérdidas de agua y mayor eficiencia para la producción

La segunda intervención ya fue concluida y corresponde al revestimiento del Canal Terciario III del Secundario VI, entre los kilómetros 2,867 y 2,959. Este canal atraviesa el sector urbano de Ingeniero Huergo y abastece el riego de alrededor de 400 hectáreas dedicadas a la producción.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Las tareas incluyeron limpieza, excavación, relleno, compactación y revestimiento con hormigón armado, una solución que reduce las pérdidas por infiltración y mejora la conducción del agua hacia las chacras.