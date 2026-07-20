Avanza una obra clave para el riego del Valle de Viedma y más de 22.000 hectáreas productivas

Durante la veda de riego, el DPA ejecuta tareas en el Canal Principal del Idevi. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanza con una obra estratégica para el sistema de riego del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi), con trabajos que ya alcanzan un 49,93% de ejecución y apuntan a modernizar la infraestructura hidráulica que abastece a más de 22.000 hectáreas productivas.

La intervención se desarrolla en el kilómetro 21 del Canal Principal del Sistema de Riego del Valle de Viedma, donde se lleva adelante el recambio del sistema de compuertas del descargador, una estructura fundamental para regular el caudal de agua y garantizar el funcionamiento de toda la red.

Los trabajos son ejecutados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) durante la temporada de veda de riego, el período en el que se suspenden las entregas de agua para poder realizar tareas de mantenimiento sin afectar la producción.

Renovación de un sistema deteriorado por el paso del tiempo

La obra busca recuperar la capacidad operativa del descargador, mejorar la seguridad hidráulica y optimizar el manejo de los caudales que circulan por el canal principal.

En la primera etapa se retiraron las antiguas compuertas y sus guías metálicas, que presentaban un importante nivel de deterioro debido al paso de los años. Las inspecciones técnicas detectaron filtraciones en las pantallas de los escudos y un avanzado proceso de corrosión en las guías, lo que dificultaba el correcto accionamiento y comprometía la estanqueidad de las compuertas.

Actualmente, continúan las tareas de construcción de las recatas que permitirán instalar la nueva estructura.

Qué trabajos restan para completar la obra

En las próximas etapas se colocarán cuatro nuevas compuertas metálicas, que ya fueron provistas por la empresa contratista, junto con sus respectivos sellos de estanqueidad.

Además, se reconstruirán los mecanismos de izaje, con el objetivo de garantizar una operación más segura, precisa y eficiente del descargador.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas mejoras fortalecerán la capacidad de regulación del sistema de riego, incrementarán la seguridad de la infraestructura y permitirán un funcionamiento más confiable para acompañar el desarrollo productivo del Valle Inferior.

La intervención forma parte del plan de mantenimiento e inversión que Río Negro ejecuta durante la veda de riego para conservar y modernizar la infraestructura hídrica provincial, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, seguro y sostenible para los productores.