Comenzó una obra de más de $37 millones en un sector clave del canal principal de riego en Roca

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) avanza con la reconstrucción de taludes en un tramo del canal principal del Sistema de Riego del Alto Valle, en Roca, una intervención que busca recuperar la estabilidad de la infraestructura y garantizar un funcionamiento seguro de cara a la próxima temporada de riego.

La obra se ejecuta en el sector comprendido entre la calle Mendoza y la Usina Eléctrica. Los trabajos comenzaron el 8 de junio, están a cargo de la empresa Suterra SRL y demandarán 60 días corridos, con una inversión de $37.005.381,15.

Reparaciones durante la veda de riego

Las tareas se desarrollan durante el período de veda de riego cuando el sistema permanece sin circulación de agua. Ese lapso permite al DPA intervenir distintos puntos de la red de riego.

Foto: Juan Thomes.

En este tramo del canal principal se realiza la demolición de las losas de hormigón deterioradas, la reconstrucción de nuevos paños y la recuperación de los taludes. Además, el proyecto contempla la reconstrucción de una vereda de servicio, una obra que permitirá recuperar la estabilidad estructural del canal y prevenir filtraciones.

Un plan para mejorar el sistema del Alto Valle

La reconstrucción forma parte de un paquete de obras impulsado por el Gobierno de Río Negro para optimizar la infraestructura hídrica del Alto Valle, mejorar la distribución del agua y fortalecer una de las principales regiones productivas de la provincia.

Dentro de ese plan también se ejecutarán trabajos de revestimiento de taludes en sectores críticos del canal en J.J. Gómez, un nuevo descargador sobre el Canal Secundario VII en Ingeniero Huergo y Mainqué para mejorar la regulación de caudales, y el revestimiento de un tramo del Canal Terciario III en Ingeniero Huergo, destinado a reducir pérdidas de agua y mejorar el abastecimiento de unas 400 hectáreas productivas.

En paralelo, el DPA puso en marcha otra intervención en Roca: el cambio de traza de un canal comunero en el barrio Chacramonte. Esa obra busca trasladar el canal hacia la margen sur para mejorar su mantenimiento, evitar filtraciones y reducir las interferencias que genera el crecimiento urbano sobre una infraestructura que abastece de agua a unas 300 hectáreas productivas.