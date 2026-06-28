Río Negro adjudicó la remodelación y ampliación de la sede de Minería en Roca: los detalles de la obra

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el legislador Facundo López durante la apertura de sobres. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave para concretar uno de los proyectos de infraestructura previstos para el área energética y minera. A través de un decreto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aprobó la licitación pública y adjudicó a la empresa ECA S.A. la ejecución del proyecto que permitirá remodelar y ampliar el edificio donde funciona la secretaría de Minería en Roca.

La medida representa el cierre del proceso licitatorio iniciado en mayo, cuando se realizó la apertura de sobres con tres empresas oferentes. Tras la evaluación técnica y económica de las propuestas, la Provincia resolvió avanzar con la contratación de ECA S.A., cuya oferta fue considerada la más conveniente.

Cómo será la intervención que busca modernizar el edificio y adecuarlo a las nuevas necesidades del organismo

La obra contempla una intervención total de 769,56 metros cuadrados, con el objetivo de transformar el inmueble ubicado sobre calle Maipú en una sede más moderna, funcional y preparada para la atención administrativa.

El proyecto incorpora una nueva recepción, oficinas administrativas y gerenciales, salas de reuniones, sanitarios, office y un salón de usos múltiples. Además, prevé mejoras en la distribución de los espacios para favorecer la iluminación y ventilación natural, junto con la incorporación de soluciones de eficiencia energética.

Cuando el proyecto fue presentado, el Gobierno explicó que el objetivo es concentrar en un mismo edificio las áreas de Minería, Hidrocarburos y Ambiente, que actualmente funcionan en distintas dependencias, para mejorar tanto la atención al público como las condiciones de trabajo del personal.

El contrato prevé un año de ejecución y financiamiento con recursos del sector minero

De acuerdo con el decreto, la empresa tendrá un plazo de 365 días corridos para finalizar los trabajos, contados desde la firma del acta de inicio. El contrato también autoriza un anticipo financiero equivalente al 15% del monto adjudicado para facilitar el comienzo de la obra.

La inversión será financiada a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Actividad Minera. Además, el Ejecutivo aprobó una previsión presupuestaria destinada a cubrir las eventuales redeterminaciones de precios que puedan producirse durante la ejecución del proyecto.

La remodelación y ampliación del edificio forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la infraestructura vinculada al desarrollo energético y minero, en un contexto marcado por el crecimiento de la actividad y el avance de nuevos proyectos en Río Negro.