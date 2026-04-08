Río Negro busca médicos: qué especialidades son más urgentes en los hospitales de la provincia

La provincia busca reforzar su sistema de salud ante la falta de médicos en distintas localidades. Foto: gentileza.

El sistema de salud público de Río Negro enfrenta la necesidad de reforzar sus equipos médicos y, en ese contexto, el Ministerio de Salud mantiene abierta una convocatoria permanente para la incorporación de profesionales y especialistas en distintas áreas.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida que busca reforzar los equipos de salud en los distintos puntos del territorio, donde las realidades y necesidades son diversas.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que el sistema rionegrino está compuesto por 36 hospitales y 191 centros de atención, lo que requiere una estrategia constante de incorporación de profesionales. «Nuestro sistema de salud está conformado por 36 hospitales y 191 centros de atención en cada una de las localidades. Las realidades son distintas y por eso sostenemos esta convocatoria de manera permanente», señaló.

En este marco, el foco actual está puesto en reforzar áreas críticas, especialmente en la Zona Atlántica y en localidades como Sierra Grande, donde se requieren especialistas en Cirugía General, Clínica Médica, Pediatría y Ginecología y Obstetricia.

Además, la convocatoria incluye otras especialidades estratégicas como Neonatología, con prioridad en la cobertura de servicios esenciales como Tocoginecología, Pediatría con formación neonatal y Cirugía General.

El titular de Salud puso el foco en el contexto nacional y en la necesidad de sumar médicos

Thalasselis también hizo referencia al contexto nacional y a las dificultades para atraer profesionales entre regiones. «Sabemos que hay menos profesionales que deciden trasladarse entre regiones, y ese es uno de los desafíos que tenemos como provincia», expresó.

A su vez, el ministro destacó las condiciones del sistema de salud provincial, al señalar que se trata de un esquema que cumple con los salarios y continúa invirtiendo en infraestructura, tecnología y mejora de procesos. «Además, brinda oportunidades concretas de desarrollo profesional, y a eso los invitamos», afirmó.

La convocatoria se mantiene abierta de manera continua para médicas, médicos y especialistas interesados en sumarse al sistema de salud provincial. Las personas interesadas pueden obtener más información y postularse a través del sitio oficial del Ministerio de Salud o comunicarse por correo electrónico a convocatoriamedicarn@salud.rionegro.gov.ar.