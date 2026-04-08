Ya funciona el nuevo Chat Bot para turnos en hospitales de Río Negro

El nuevo sistema de turnos por Chat Bot ya está operativo. Trabajaron en ajustar los inconvenientes de la transición. Foto: Archivo

El nuevo sistema de Chat Bot para la entrega de turnos en 13 hospitales de Río Negro está en funcionamiento desde marzo con la nueva empresa que fue adjudicataria del contrato y el cambio en los centros de salud que ya operaban una prueba piloto, como el caso de Bariloche, generó inconvenientes e inestabilidad en las primeras semanas.

El 9 de marzo la provincia adjudicó y emitió la orden de contratación con la empresaCYT Comunicaciones y Telemática SRL por 193.062.276 pesos, luego de la licitación que se realizó en diciembre pasado.

La empresa presentó un valor contractual un 35% por debajo del presupuesto oficial del ministerio de Salud que ascendía a 298 millones de pesos y tomó el control del sistema un mes atrás en los hospitales de Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, Choele Choel, Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Jacobacci y Sierra Grande.

En algunas ciudades ya existía una prueba piloto de Chat Bot con otra prestadora y el cambio de sistema generó algunos inconvenientes. Por caso en Bariloche la propia dirección del Ramón Carrillo informó esta semana que el sistema presentaba inconvenientes en el funcionamiento como que hay consultas que no llegan o presentan demoras. Anteriormente, a mediados de marzo se habían detectado que los usuarios recibían mensajes automáticos del sistema que no correspondían porque la empresa realizaba “pruebas técnicas”.

Desde el ministerio de Salud señalaron a Diario RÍO NEGRO que se trabajó en los últimos días en “estabilizar y acomodar” el sistema en busca de generar las “correcciones” necesarias. Este miércoles ya estarían solucionados los problemas detectados.

Con el nuevo sistema los hospitales más grandes de la Provincia permiten a los usuarios gestionar sus turnos de manera digital, conocer la cartilla de profesionales, especialidades y disponibilidad horaria.

Desde el ministerio también destacaron con la licitación que el sistema también servirá como una base de datos de los usuarios con la que podrá interactuar para la realización de campañas preventivas y de vacunación, entre otros objetivos.