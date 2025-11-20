En Río Negro la Legislatura autorizó sobregiros y Letras del Tesoro para 2026

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el sobregiro en las cuentas oficiales (FUCO) «por hasta la suma de 140 mil millones de pesos» a partir del 1 de enero de 2026 y la emisión de Letras de Tesorería «por hasta 120 mil millones de pesos» para todo el ejercicio fiscal 2026.

«Son dos herramientas financieras necesarias para el normal desenvolvimiento del Estado Provincial» y «esenciales para poder cubrir eventuales desequilibrios estacionales de caja» indicó la legisladora Soraya Yahuar (JSRN) durante la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo.

El sobregiro en la cuentas públicas podrá ser «continua o alternada», «constituye una alternativa de financiamiento a corto plazo» y «los fondos de esta herramienta financiera solventan el pago parcial de los haberes de la administración pública y obligaciones impostergables que posibilitan el normal funcionamiento del Estado» aseguró.

Yahuar recordó que «anualmente se renueva esta autorización antes de tratar el presupuesto, en este caso el de 2026, para poder realizar en tiempo y forma los trámites que se requieren en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para poder tener la efectiva disponibilidad para el ejercicio» y aclaró que «los montos mencionados son los montos máximos, no quiere decir que se van a utilizar en su totalidad, es el techo» y que «no se trata de deuda pública».

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) sostuvo que «siguen pidiendo, es un barril sin fondo» cuestionó «el pago de 4.300 millones de pesos en concepto de intereses» y adelantó el voto negativo de su bancada; mientras que Fernando Frugoni (CC ARI) manifestó el apoyo de su sector porque «lo hacemos desde una posición responsable, basados en los datos, en los números duros», agregó que «es necesario en la administración del flujo de caja» que «se complica sin estas herramientas» aunque dijo que «seguimos reclamando tener información de cómo se utilizan» esos fondos.

Martina Lacour (PRO) hizo un raconto de «en qué contexto se pide esta herramienta» y planteó escenarios posibles entre desfasajes estacionales, superávit o déficit, y cuestionó el pedido del «doble» de los montos del año pasado que «no tiene justificación matemática». «No están mal las herramientas» dijo y aseguró que se pide «financiamiento porque se administra mal» y «no vamos acompañar este pedido, los invitamos a hacer las cosas bien».

Leandro García (PJ – Nuevo Encuentro) sostuvo que «pedir un 100% de crecimiento de estas herramientas no generan esperanzas» y «es difícil aprobar un crecimiento de más del 100% cuando no conocemos el presupuesto de gastos y recursos» y «no vamos a convalidar el crecimiento del endeudamiento», mientras que César Domínguez (Primero RN) adelantó su voto positivo pero se preguntó «¿hasta cuando se va a gastar más de lo que se recauda?», agregó que «pueden ser un elemento útil pero no pueden ser un hábito o un salvavidas para las malas administraciones» y remarcó que «el endeudamiento no es el camino, el limite es el bolsillo del contribuyente».

Santiago Ibarrolaza (PRO) valoró otras administraciones provinciales que «hacen obras públicas y no se endeudan», pidió responsabilidad de «todos los legisladores» y «tenemos que hacer que el gobernador (Alberto Weretilneck) sea mejor». Destacó el «uso racional» de las herramientas financieras pero «podemos imitar a las provincias que les va bien». «El problema es nuestro, es doméstico» y «estos números preocupan» aseguró.

Lucas Pica (JSRN) marcó «el grado de irresponsabilidad mayúscula de algunos legisladores» porque el tratamiento debe ser antes del presupuesto «para cumplir con los requisitos» de las autorizaciones nacionales y recordó que los momentos críticos son «diciembre y julio» por el «pago de los aguinaldos» por eso «son elementos necesarios y quien no acompaña pone palos en la rueda. No están dando gobernabilidad».

En el cierre del debate Yolanda Mansilla (Primero RN) acompañó el proyecto y dijo que «no es un cheque en blanco» en referencia a los montos planteados, en tanto que Ariel Bernante (UCR) expresó «el acompañamiento concreto de la Unión Cívica Radical» a «un gobierno que tiene absoluta responsabilidad» y habló de un «apoyo concreto al gobernador Alberto Weretilneck».

Ana Marks (VcT) cuestionó que se relacione «el no acompañamiento con la gobernabilidad», pidió respeto «por las minorías» y recordó que «el gobierno provincial incumplió durante todo el año con la información del uso de este tipo de instrumentos» por eso «no acompañamos», mientras que su par José Luis Berros dijo que «estamos ante una rendición de cuentas después de una campaña electoral», «se la gastaron en actos partidarios» y «estamos acá debatiendo un nuevo endeudamiento» por eso «no vamos a acompañar».

Juan Martin (PRO) adelantó el voto en contra, dijo que «no vamos a aceptar que nos digan que ponemos palos en la rueda», «cada vez que llegamos a fin de año, de la mano de este mismo gobierno, vuelvan a recurrir a los desajustes transitorios, cuando son permanentes» y agregó que «hay una conducta recurrente por parte de un gobierno, que con esta contabilidad creativa siempre le pide a la Legislatura más deuda», «otra vez sopa» señaló.

En el final Facundo López (JSRN) dijo que «es la misma sopa» que utilizan todos los gobiernos provinciales y cuestionó algunos acercamientos entre bloques de la posición. «No estamos debatiendo toma de deuda, sino lo que se plantea siempre».

Aprobaciones en segunda vuelta

Por unanimidad y en segunda vuelta la cámara respaldó las modificaciones en el Estatuto y Escalafón del Personal de la Administración Pública en lo referido al Agrupamiento Choferes de Ambulancia, propuesto por Matzen y Bernatene; la implementación de la semana del 17 de mayo como Semana Provincial del Reciclaje, de autoría de Yahuar; la declaración de Dina Huapi como Capital Provincial de la Pesca Deportiva, propuesto por Matzen y Bernatene.

Por otro lado, aprobó por mayoría, 28 votos afirmativos a 14 negativos, la derogación del artículo 152 de la ley K nº 5731 Orgánica del Poder Judicial que deja sin efecto el aporte del dos por mil al gremio Sitrajur en el inicio de trámites judiciales, una iniciativa de Mansilla.

Sobre tablas trató y aprobó por unanimidad la creación del Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas.

Además, el parlamento aceptó la renuncia de Marks, quien asumirá como Senadora Nacional y la despedida estuvo a cargo de Berros quien le deseó «lo mejor» y remarco que «levantará las banderas que levantamos todos los peronistas».