Paro docente en Río Negro: Unter confirmó que no habrá inicio normal de clases tras las vacaciones de invierno

El Congreso Extraordinario de Unter, realizado en Villa Manzano, resolvió convocar a un paro de 48 horas para el no inicio de actividades tras el receso invernal. La medida de fuerza se llevará adelante los días lunes 27 y martes 28 de julio y estará acompañada por acciones de visibilización en distintos puntos de Río Negro.

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que la decisión fue adoptada ante la «absoluta falta de respuestas del Gobierno de Río Negro», al que acusó de «continuar sin convocar a una verdadera instancia de diálogo ni brindar soluciones a los reclamos salariales, laborales y edilicios que atraviesan las comunidades educativas».

El gremio cuestionó la «falta de respuesta» del gobierno provincial

En el mismo documento, Unter afirmó que «mientras el Gobierno intenta instalar una falsa normalidad, en las escuelas la realidad es otra: salarios que pierden frente a la inflación, edificios con graves problemas de infraestructura y derechos que siguen siendo vulnerados».

Asimismo, el gremio responsabilizó al Ejecutivo provincial por la continuidad del conflicto al señalar que «la decisión de profundizar este conflicto tiene un único responsable: el Gobierno provincial, que eligió el silencio y la falta de respuestas en lugar de garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender».

Finalmente, la organización sindical remarcó que «la docencia rionegrina vuelve a expresar, de manera colectiva y democrática, que la educación pública se defiende con inversión, diálogo y respeto por quienes la sostienen todos los días».

De no mediar una convocatoria oficial antes de la finalización del receso invernal, las clases no comenzarán con normalidad el lunes 27 de julio en los establecimientos alcanzados por la medida de fuerza.