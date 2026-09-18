Compensaciones a municipios de Río Negro: así será el reparto de los 12.347 millones de pesos

La primera reunión se realizó en Viedma, a fines de febrero. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro destinará más de 12.347 millones de pesos anuales adicionales para 14 municipios, a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. La medida es parte de los cambios propuestos por el Ejecutivo a fines de febrero de este año para el reparto de fondos y los acuerdos respectivos se firmarían el próximo lunes en la capital provincial.

Según se informó este viernes «a valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente 1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial» y se aclaró que no habrá reducción de los fondos que «reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación».

Para el Gobierno «la medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación».

Weretilneck: «No se perjudica a ningún municipio»

La Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.

«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta» explicó el gobernador Alberto Weretilneck y añadió: «Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad».

El mandatario aclaró que «la Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios».

Agregó que «esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio» porque «es una decisión de equilibrio y de responsabilidad» que permite «reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios».

Los nuevos recursos estarán orientados a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.

Cuánto recibe cada uno de los catorce municipios

La información oficial indica que, en términos anuales, así se repartirán los fondos:

Cipolletti $3.832.872.960

San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387

General Fernández Oro, $1.796.179.764

El Bolsón, $1.653.996.966

Dina Huapi, $1.071.083.602

Catriel, $464.844.798

Cervantes, $260.679.049

Los Menucos, $194.190.821

General Roca, $608.587.677

Comallo, $37.907.144

Ramos Mexía, $32.121.394

Darwin, $26.851.276

Guardia Mitre, $12.316.523

Ingeniero Huergo, $4.708.773

Aclaraciones del Ejecutivo

«El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos».

«Los 12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales».

«El esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones».