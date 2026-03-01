Río Negro inicia este lunes su ciclo escolar, con paros y pronóstico de «año muy complejo»

Este lunes, se inicia el ciclo escolar en Río Negro, con un paro de dos días. Foto: Salto/Archivo

Río Negro inicia este lunes su ciclo escolar 2026, que comprende a 215.000 alumnos y 700 escuelas. El regreso a las clases estará marcado por un paro de 48 horas programado por la Unter por la falta de acuerdo salarial con Educación.

“Será un año muy complejo”, anticipa la ministra de Educación, Patricia Campos. Lo encuadra en las dificultades que “se tendrán para poder lograr mayores acuerdos con la conducción sindical donde no existe el ejercicio de hablar sin agredir o sin llevarlo a planos personales. Así, no veo manera de construir algo juntos. Representamos intereses distintos, pero trabajamos para el mismo objetivo, los estudiantes”.

Campos advierte que en “este contexto particular, las familias van a demandar las escuelas abiertas, con los docentes adentro. Los docentes no se sienten representados por este sindicato, y consultan por qué no se dará el aumento. Ellos tienen esa representación sindical, entonces, tal vez, va a requerir que más docentes participen y, si no, quince personas terminan decidiendo el destino de muchos».

Al margen del paro, el gobierno provincial apostó al comienzo escolar. Campos resalta el esfuerzo para llegar al lunes con “todo lo que se pueda”, admitiendo que hay “cosas que restarán” porque advierte de “escuelas que necesitan intervenciones mayores a los 60 días. No hay obras con menos días”.

Matrícula escolar 215.000 Estudiantes constituyen la actual matrícula escolar, distribuida en 700 establecimientos.

Los comedores estarán en funcionamiento a partir del miércoles. “Lunes y martes se entregará un refrigerio reforzado, pues no sabemos cuál será la asistencia”, explicó la ministra.

La conflictividad no facilita los procesos de cambio. Asiente, enseguida, la viceministra de Educación, Silvia Arza, que refuerza ese contexto al citar que la Unter actualmente mantiene “un plan de desinformación respecto de la existencia de reformas en el Nivel Medio. Eso no es cierto, pues Río Negro ya tiene una reforma muy importante. Acepta que, a diez años, se deben actualizar algunos saberes».

Explica que Nación trasladó «lineamientos de transformaciones en las secundarias» y se confunde «más con el paro de Ctera», cuando en «la Provincia no impactará porque hace diez años se está trabajando con las modificaciones. Se plantean ejes que ya tenemos, como áreas de multidisciplinariedad».

La reforma de la ley Orgánica es un punto planteado por el gobierno. Arza aclara que no requerirá modificaciones en la ley, sí que deben existir modificaciones reglamentarias.

La ministra Campos admitió que será un año complejo por las dificultades de acuerdo con la conducción de la Unter. Foto: Marcelo Ochoa.

La secretaria explicó las acciones en nivel inicial para “poder refuncionalizar cargos” por la baja de matrículas. “Hay jardines que pasaron de cinco a tres secciones y esos docentes se quedaron sin el puesto, así se refuncionaliza con algún proyecto, cumpliendo otras funciones o dando ingreso a la matrícula al ampliarla a los 3 años, que no es obligatorio».

Educación abrirá dos escuelas Infantiles, una en Jacobacci y otra en Cipolletti. La primera se habilitó en Bariloche. Arza entiende que «el camino, tal vez, sea ese, es decir, proyectar esas escuelas, con una carga horaria de cinco horas frente a las cuatro (tres horas, con 40 minutos) de los Jardines. Lo interesante de esa organización es que cubre de los 45 días hasta los cinco años”.

La ministra resalta la “institucionalización de niños a temprana edad porque van a tener distintos tipos de estímulos” y, además, “se puede identificar alguna dificultad tempranamente”. También «permite tener un conocimiento y acompañamiento desde muy chiquitos. La centralidad -agregó- es la enseñanza y eso nos permite estar más cerca de las familias.

En relación a la Primaria, Arza ratifica la continuidad en el 2026 de Río Negro Explora en Primaria, que “es un dispositivo de evaluación de aprendizajes, y se seguirá ampliando. Se inició con primero y segundo grado. El año pasado se incorporó tercero, pero solo Lengua y, ahora, se sumará Matemáticas. El objetivo es el uso del libro para las actividades pedagógicas».