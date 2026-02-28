Crece el número de estudiantes que pide el pase de vacante de escuelas privadas a públicas en Río Negro

Los pedidos de pases de estudiantes de escuelas privadas a públicas en Río Negro fue notable durante todo el transcurso del año pasado y se tomó como una proyección de lo que podría ocurrir al comienzo de este ciclo lectivo. El pronóstico se cumplió.

Los supervisores registran una mayor solicitud de pases a instituciones públicas, especialmente en las grandes ciudades como Bariloche, Viedma, Roca y Cipolletti. Sin embargo, desde la Dirección General de Educación advierten que los números concretos se conocerán una vez que inicien las clases la próxima semana.

“Hoy se visibiliza lo que anticipábamos: la crisis impacta en las familias y repercute en el sistema educativo. Veníamos acostumbrados a un pase de estudiantes entre escuelas públicas -ya sea por cambio de domicilio o una mejor organización familiar-, pero empezamos a recibir muchos pedidos de familias para pasar de escuelas privadas a públicas”, señaló Ricardo Fernández, supervisor de Educación Media en Bariloche. Lo atribuyó a que “en muchos casos, no se puede pagar las cuotas de los colegios privados”.

Ya se entregaron gran cantidad de pases, pero el problema se generó en segundo año por la falta de vacantes. En este caso, hay 52 alumnos que aguardan un lugar en Bariloche. “Sucede que segundo año es una unidad pedagógica. La trayectoria del ciclo básico finaliza en segundo. Esta característica hace que todos los estudiantes de primero continúen en segundo; entonces, las vacantes son reducidas”, comentó Fernández, al tiempo que acotó que la problemática se reitera en otras localidades de la provincia.

Foto: archivo

Advirtió que, a través de gestiones con el Ministerio de Educación de Río Negro, se crearon dos aulas de segundo año para la ciudad.

En la ciudad cordillerana también sobresalen los pedidos de vacantes por parte de muchas familias que se han radicado en Bariloche. “Lo que nos preocupa es que, en todas las escuelas, no hay un solo agrupamiento que no tenga estudiantes en inclusión. Con este tema de entregar vacantes, incumplimos la normativa de hasta 25 estudiantes por aula -cuando hay dos en inclusión-. Las aulas sin estudiantes en inclusión pueden tener hasta 30 alumnos”, lamentó Fernández.

Insistió en la necesidad de revisar “las lógicas de resolución de las problemáticas pedagógicas y estas situaciones adversas que se vienen presentando. Hay que dar respuestas a las nuevas problemáticas porque la crisis económica nos arrastra a todos”.

Ángel Catrin, supervisor de Nivel Primario en Viedma, coincidió en un llamativo aumento de la demanda de pases de privadas a públicas en la capital de la provincia. “Tenemos bastante demanda aunque no es excesiva. Las familias esgrimen los altos costos de las cuotas de las escuelas”, comentó este supervisor que tiene a cargo tres escuelas rurales y seis en el radio urbano.

Asimismo, se refirió a un mayor pedido de vacantes en nivel primario por parte de familias que han sido trasladadas de otras localidades para cumplir funciones en la administración pública. “Mucha gente se ha venido a vivir acá. Y hay que dar una respuesta positiva. El tema es el espacio físico en las aulas y si hay estudiantes bajo inclusión. Las aulas pequeñas tienen un máximo de 22 alumnos -20, mínimo- y las aulas grandes tienen un máximo de 25 y un mínimo de 22”, recordó.

Foto: archivo

Para este año, advirtió Catrin, tienen inscriptos a 1.900 alumnos en la escolaridad primaria en esas 9 escuelas de Viedma. “Tenemos un ingreso previsto para primer grado de 220 estudiantes. De ese porcentaje, entre el 3 y 5% corresponde a solicitudes de matriculación de estudiantes de escuelas privadas”, expresó.

Consideró que el aumento de la demanda de vacantes “está dentro de lo esperado por la cuestión económica y social del país”. “Con la baja tasa de natalidad, teníamos pocos ingresantes en los primeros grados. Pero esos pocos ingresos se compensaron este año. Podríamos decir que está normalizado”, subrayó.

El impacto de los pases a la educación pública

Paula Sarramone, directora de Educación Privada de Río Negro, aseguró que el impacto de los pases se conocerá una vez que empiecen las clases. “Siempre hay movimiento, especialmente de las escuelas aranceladas que no tienen un tope de cuotas a las escuelas confesionales o gestión pública. Pero hay chicos que, recién en febrero, terminan el período complementario de saberes y ahí definen si se pasan o no. Ahora, se definen las permanencias o no”, explicó la funcionaria.

Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro, destacó los pedidos de pases de escuelas privadas a públicas en las localidades más grandes como Bariloche, Cipolletti y Roca, aunque insistió en que la cantidad de traspasos no estará confirmada hasta el inicio de clases. “Hay pedidos, pero aún no podemos conocer el número concreto. Muchas veces, la familia los inscribe por las dudas en la escuela pública, pero termina consiguiendo una beca en la privada”, manifestó.

En relación a esta pirámide de crecimiento, Strahl indicó que se desconoce si esto obedece al valor de las cuotas de las escuelas privadas o a la migración de muchas familias por la actividad económica en esas zonas.

“Desde el año pasado se ve el impacto en algunos pedidos de pases de privadas a públicas. Esto lo vimos en todo el transcurso del 2025, no en gran cantidad, pero es como un indicador que nos prepara la proyección”, señaló Strahl y agregó que “hay que garantizar el acceso a la educación y la posibilidad de un espacio físico. Esto implica una reorganización edilicia y repensar los agrupamientos. Hasta último momento, estamos trabajando para crear divisiones y pensar cuántas vacantes tenemos”.