El Congreso de Unter delibera en Cipolletti por la oferta salarial y el inicio de clases en Río Negro

El Congreso de la Unter delibera en Cipolletti frente a la última propuesta salarial del gobierno de Río Negro y evalúa sus próximas acciones, con un paro de actividades ya convocado para el inicio del ciclo escolar de las escuelas de la Línea Sur (Receso Invernal Extendido), programado para el próximo miércoles 18.

El cuerpo sindical se reúne con congresales de sus 18 seccionales, con el propósito de analizar la oferta gubernamental para el primer cuatrimestre del año y resolver qué actitud tendrá la organización con la puesta en marcha del ciclo escolar. en Río Negro, previsto para el 2 de marzo.

Formalizada el viernes 6, la pauta para enero-abril considera en el pago “una suma compensatoria extraordinaria por la pérdida del poder adquisitivo” de 250.000 pesos, que se pagarán por planillas complementarias en febrero y marzo, es decir, 150.000 pesos por cada mes.

Se prevé además la “implementación de un esquema de actualización salarial atado” al promedio de los registros del IPC Nacional y su equivalente de Viedma, que se pagará de manera bimestral. En los haberes de febrero se aplicarán los índices de diciembre y de enero.

En la misma paritaria, la delegación de Unter -que encabezó Laura Ortiz- consideró que “la propuesta no atiende las necesidades reales del sector docente, no recompone el salario, ni garantiza condiciones dignas para enseñar y aprender”.

Antes del Congreso, la conducción sindical cuestionó que la cartera educativa difundió un video donde entiende que el gobierno provincial “da por cerrada la paritaria con el sector estatal”. Alude a que se incluye al sector docente en ese entendimiento cuando todavía el Congreso no opinó y, además, “deja entrever” que a las autoridades provinciales “poco les importa cuál sea la definición democrática de la docencia, conformándose con haber alcanzado acuerdos con una parte de los gremios y presentando el conflicto como saldado”.

En el anterior Congreso, el gremio reclamó un haber mínimo de 2.000.000 pesos, “en función del costo de vida real en nuestra región patagónica”, una “recomposición para lo pendiente del último trimestre del 2025” y que “las propuestas sean remunerativas y bonificables”. También se planteó que se actualicen los valores por “la ubicación y 80% para las escuelas de Zona Andina”.