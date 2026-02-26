Weretilneck abrió la reunión con intendentes y realiza una propuesta de reparto de fondos

El gobernador Alberto Weretilneck ya está reunido con los intendentes para analizar un nuevo esquema de distribución de fondos.

El encuentro -que se realiza en Casa de Gobierno- congrega a 38 jefes comunales. Asistencia casi plena, salvo la roquense María Emilia Soria. Ese municipio está representado por el secretario de Hacienda, Pablo Rolo.

Al mandatario lo acompañan los ministros Gabriel Sánchez (Hacienda) y Agustín Ríos (Gobierno), el presidente del bloque de legisladores, Facundo López, y, entre otros, funcionarios provinciales.

Al gobernador Weretilneck lo secunda los ministros Sánchez (Hacienda) y Ríos (Gobierno). Foto: Marcelo Ochoa.

El debate de la coparticipación provincial lo abrió el mandatario, destacando los lineamientos de la negociación y una propuesta provincial que -inicialmente- mantiene la fórmula actual, basada en tres componentes: una parte igual para todos, otra relacionada con su población y el tercer elemento vinculado con el nivel de recaudación del municipio.

Tras la apertura de Weretilneck, la reunión derivó en las exposiciones de los mandatarios locales. El primer orador fue el reginense Luis Albreiu. El intercambio todavía continúa, sin ninguna resolución.

En los días previos, el ministro Ríos había dado ciertas pistas, como la continuidad del actual esquema, con la actualización de los datos (entre ellos, los poblacionales, a pesar del rechazo de intendentes al resultado del censo 2022) y, además, admitido un mecanismo de compensación temporario en aquellos municipios con mermas en sus asignaciones.