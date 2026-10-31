Río Negro licita vuelos privados por un año para el gobernador

El gobernador Weretilneck tendrá vuelos privados para sus viajes en el último tramo de la gestión. Archivo

Río Negro lanzó un llamado a licitación pública para contratar servicios aéreos dentro del territorio nacional destinados al gobernador Alberto Weretilneck por un plazo de 12 meses o 200.000 kilómetros, lo primero que ocurra, según definió el pliego.

La Provincia dispuso de un presupuesto de 1.913.592.250 pesos (1,23 millones de dólares) para el contrato que se tramita a través de la subsecretaría de Compras y Suministros dependiente del ministerio de Hacienda, aunque tiene estrecho seguimiento de la secretaría general de la Gobernación a cargo de Nelson Cides.

Una de las principales exigencias del pliego es que las oferentes cuenten con dos modelos de aviones: aeronave jet y un biturbohélice, que permite el aterrizaje en pistas cortas y no pavimentadas como pueden ser los aeródromos de San Antonio Oeste, Choele Choel, Jacobacci, El Bolsón. Las dos aeronaves solicitadas deben tener capacidad para siete pasajeros o más y una antigüedad de hasta 30 años.

El contrato indica que los servicios serán exclusivos para el uso del gobernador o las personas que él designe, y no se prestablecen las rutas -que serán en territorio nacionaol- debido a que dependerá de la agenda gubernamental y las necesidades de traslado que tenga.

También se contemplan casos en los que requiera viajes de más de un día (con espera), para lo cual las oferentes deberán fijar un costo de servicio junto a la propuesta que realicen.

Weretilneck en 2024 avanzó con el proceso de venta del avión Cessna Citation V Ultra que había comprado su antecesora Arabela Carreras, por los altos costos que demandaba su mantenimiento y operatividad. En ese caso, la venta se realizó en enero de 2025 con pago -por parte de la compradora- en viajes para Salud Pública, Ipross y Horizonte Seguros, que se mantienen hasta la actualidad.

La seguridad del gobernador, es parte de los fundamentos

Consultado por RÍO NEGRO, Cides indicó que hasta ahora, el gobernador realizó todos sus traslados “por tierra y en vuelos comerciales” y señaló que no se avanzó en contratación de servicios aéreos privados porque “fue un momento donde tuvimos que equilibrar el gasto”, de inmediato aclaró que se pone prioridad ahora “la seguridad del gobernador y sus tiempos, sabemos que recorre mucho la provincia y las extensiones que tenemos”, justificó.

La licitación pública 96/2026, coordinada por el área de Compras y Suministros, tendrá la apertura de sobres el 10 de noviembre, y según reconoció Cides ya se cursaron invitaciones a siete empresas del rubro para que analicen la eventual postulación de sus ofertas, aunque también pueden presentarse otras compañías que cumplan las condiciones.

Los requisitos de la provincia son que el oferente tenga experiencia de al menos 2 años o más, certificados de explotador de servicios aéreos, de registro de aeronaves y tripulantes afectados, copia certificada de propiedad a nombre de la firma o contrato válido que habilite el uso de la aeronave, y póliza de seguro. Se exige una garantía equivalente al 5% de la cotización.

La comisión evaluadora de esta licitación deberá analizar la documentación exigida y además se fijaron en el pliego cuatro puntos con porcentajes de ponderación para evaluar las ofertas: el precio; la antigüedad y experiencia de la empresa en el rubro; antigüedad de las aeronaves; y antecedentes de accidentes o incidentes, otorgando mayor valoración a quien no tenga ningún incidente en su historial.