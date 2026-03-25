Río Negro presentó al BID su hoja de ruta para transformar la matriz productiva mediante obras de riego e infraestructura

Río Negro presentó al BID su plan para ampliar el riego y la producción. Foto: Marcelo Ochoa.

Río Negro expuso ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su estrategia para ampliar las áreas bajo riego y fortalecer el desarrollo productivo provincial, con el foco puesto en avanzar en proyectos de financiamiento para infraestructura.

La presentación se dio en el contexto de la visita de una misión técnica encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, que se extenderá durante tres días e incluye recorridas por distintas zonas productivas y encuentros con productores en Guardia Mitre, Negro Muerto y Colonia Josefa.

Durante la exposición, Banacloy repasó el recorrido productivo de la provincia y el desafío actual de escalar la producción mediante mayor infraestructura. «La provincia cuenta con el río Negro como recurso central, pero que todavía no se aprovecha en toda su capacidad: actualmente hay unas 140.000 hectáreas bajo riego y el potencial productivo podría alcanzar las 400.000″, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el riego constituye el eje del desarrollo productivo provincial y que las iniciativas presentadas apuntan a mejorar tanto la superficie irrigada como la eficiencia en el uso del agua.

Las iniciativas abarcan infraestructura energética e hídrica en distintas zonas productivas con el objetivo de reducir costos

Entre los proyectos en análisis se incluyen la electrificación de los valles de Guardia Mitre y Negro Muerto, junto con el desarrollo de un canal en Colonia Josefa, obras orientadas a reducir costos, mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de la actividad agrícola y ganadera.

Banacloy también señaló que «ante los altos costos, muchos desarrollos productivos que hoy funcionan con sistemas a combustible han perdido competitividad, lo que refuerza la necesidad de avanzar en obras de electrificación para sostener y ampliar la producción».

Asimismo, planteó que la estrategia provincial prevé una implementación por etapas, priorizando iniciativas concretas que permitan mostrar resultados en el corto plazo y recuperar la confianza del sector productivo, tras años de discontinuidades en políticas de financiamiento.

Infraestructura y riego: la hoja de ruta productiva que presentó Río Negro al BID. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese contexto, destacó que existen más de 90.000 hectáreas desarrolladas por iniciativa privada sin intervención estatal, lo que refleja el interés y la capacidad del sector. Según indicó, «el objetivo es acompañar y acelerar ese proceso».

El impacto del riego, los riesgos climáticos y la búsqueda de mayor autosuficiencia forman parte de la estrategia provincial

Por otra parte, el ministro remarcó que el desarrollo del riego impacta no solo en la producción primaria, sino también en toda la cadena de valor, bajo una mirada sustentable. En ese sentido, mencionó que eventos climáticos recientes que afectaron a la fruticultura tienen efectos directos sobre el empleo, la logística, la industria y los servicios asociados.

En paralelo, se analiza que las herramientas de financiamiento incluyan mecanismos para mitigar riesgos productivos, como la incorporación de mallas antigranizo mediante créditos, en un contexto de eventos climáticos recurrentes.

Finalmente, Banacloy señaló que el objetivo es avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos, especialmente en el abastecimiento de insumos para la ganadería, reduciendo la dependencia de otras regiones y fortaleciendo la capacidad productiva de Río Negro.