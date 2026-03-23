Una nueva misión del BID llegará esta semana a Río Negro para avanzar en créditos para riego y electrificación rural

Visita a un campo del este de Río Negro, durante la misión del BID en diciembre de 2025. Foto: gentilleza.

Tras la última visita realizada a mediados de diciembre de 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembarcará otra vez en Río Negro. Esta vez, la comitiva estará conformada por los más altos funcionarios del Área de Agricultura del organismo.

La visita técnica tendrá comienzo el próximo miércoles 25 de marzo, y se extenderá hasta el viernes 27. El objetivo de la misión es «terminar de cerrar los proyectos«, según reveló a Diario RÍO NEGRO Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia.

Los tres proyectos para riego y electrificación en Río Negro que siguen en carrera

Con el fin de ampliar la superficie productiva de Río Negro y de hacer más eficientes las explotaciones agropecuarias, el Gobierno provincial se encontraba en conversaciones con el BID en busca de financiamiento para encarar cuatro obras trascendentales:

Electrificación del valle de Guardia Mitre.

Electrificación del valle Negro Muerto.

Construcción de un canal en el valle Colonia Josefa (primera etapa).

Revestimiento y ampliación del canal Pomona-San Antonio.

En diálogo con este medio, Banacloy aseguró que mientras los tres primeros proyectos continúan el curso previsto, la obra del canal Pomona-San Antonio sufrirá alteraciones y tomará otro camino. En virtud del desarrollo del polo exportador de GNL y petróleo en el golfo San Matías, ese proyecto pasará a la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente provincial.

La obra que se proyecta ahora es de una magnitud mayor: se evalúa un entubado del canal. No obstante, el funcionario provincial aclaró que, pese a esta reconsideración, la concreción del proyecto beneficiará igualmente a los productores cercanos a la costa atlántica rionegrina (por ejemplo, los olivícolas).

Asimismo, Banacloy confirmó que el monto total del crédito que se discute sería suficiente para destinar un remanente a financiar la compra e instalación de mallas antigranizo para la fruticultura. De esta forma, la línea de financiamiento podría beneficiar a productores ubicados en prácticamente todos los valles productivos de la provincia.

Misión del BID en Río Negro: qué se sabe

Este miércoles, llegará a Viedma una comitiva del BID, compuesta por las máximas autoridades del Área de Agricultura. Entre ellas, estará Pedro Martel, jefe de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del BID, y Carmine Paolo De Salvo, jefe de proyecto. Aunque evitó hablar de plazos para el inicio de las obras, el ministro afirmó que el objetivo de la visita es «terminar de cerrar los proyectos». Para ello, se discutirán aspectos técnicos, ecológicos y legales.

Los funcionarios del organismo estarán en Río Negro desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo, con agenda de actividades durante los tres días. La misma incluye recorridas a campo en las zonas de Guardia Mitre, Negro Muerta y Colonia Josefa potencialmente beneficiadas por las inversiones, y diálogo con productores de dichos lugares.

Esta instancia forma parte del trabajo articulado entre el BID, el gobierno provincial y el nacional. Hay muestras sobradas del potencial agrícola del norte de la Patagonia: las inversiones son esenciales para que el mismo se convierta en realidad.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.