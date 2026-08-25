Tres empresas pujan por la megaobra vial para ampliar la avenida Perón en Cipolletti: «Es la más importante dentro de la ciudad», dijo Buteler

La obra vial más importante proyectada para Cipolletti en los últimos años entró este martes en una nueva etapa. El Gobierno de Río Negro realizó la apertura de ofertas para la ampliación, ordenamiento y mejora de la avenida Presidente Juan Domingo Perón, un proyecto que tiene un presupuesto oficial de $18.557.906.067 y que ahora deberá definir qué empresa quedará a cargo de los trabajos.

El acto con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, además de otras autoridades provinciales y municipales, legisladores, concejales y representantes de empresas.

Foto: Flor Salto.

La empresas Posse S.A, Cecosa S.A y Ribeiro SRL presentaron sus propuestas técnicas para ejecutar la obra financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En diálogo con Diario RIO NEGRO, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó la magnitud de la intervención y la ubicó entre las obras viales más importantes de las últimas décadas para la ciudad. “La obra vial más importante dentro de la ciudad de los últimos por lo menos 30 años, 20 años seguros”, afirmó, al remarcar que la transformación tendrá impacto tanto en la circulación norte-sur como en el vínculo este-oeste.

Además, Buteler señaló que la intervención permitirá mejorar la conexión entre los principales corredores de la región. En particular, resaltó que el nuevo esquema vial tendrá incidencia sobre el vínculo entre las rutas Nacional 22 y Nacional 151 y se integrará con otros trabajos que ya se encuentran en ejecución o proyectados en distintos puntos de Cipolletti.

Por otro lado, Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina también explicó cómo continuará el proceso licitatorio. “Hoy abrimos el primer sobre, que es el de los antecedentes, y dentro de unos días, una vez evaluado esto, hacemos la segunda oferta de la segunda apertura que es la oferta económica”, detalló.

Una vez conocida la propuesta económica y definido el adjudicatario, comenzará el tramo administrativo previo al inicio de los trabajos. Según explicó, la adjudicación y la firma del contrato demandarían unos 40 días. “Entendemos, si todo va bien, que antes de fin de año deberíamos estar en obra”, afirmó. La ejecución tendrá un plazo de 24 meses.

La intervención busca convertir a Perón en una arteria troncal capaz de absorber el tránsito que actualmente confluye desde las rutas Nacional 22 y 151, la Provincial 65 y el tercer puente. El proyecto abarca el recorrido comprendido entre Vélez Sarsfield y la Circunvalación Presidente Arturo Illia, dividido en cinco tramos.

Una obra millonaria para transformar el sistema vial de Cipolletti

Foto: Flor Salto.

Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas de Cipolletti, remarcó además la escala de los trabajos previstos sobre la avenida Perón. Según detalló, el proyecto contempla 160.000 metros cuadrados de asfalto, junto con la incorporación de 36.000 metros cuadrados de espacios verdes. A esto se sumará la plantación de unos 450 árboles y la instalación de 270 luminarias.

Para Zovich, la intervención debe entenderse dentro de una estrategia más amplia de conectividad para la ciudad. “Nosotros debemos lograr que Cipolletti esté muy conectada, que participe de esta metrópolis que es toda la región y eso lo lográs con una conectividad muy precisa”, sostuvo.

En ese esquema también vinculó la obra con otras intervenciones que ya se ejecutaron y con trabajos actualmente en marcha. Mencionó la transformación de la calle Salto y su conexión con otros sectores de la trama vial, además de las obras realizadas por Vialidad Provincial sobre la Ruta 65, General Paz y Perón.

Una transformación completa para la avenida Perón

El proyecto contempla la construcción de calzadas con dos y hasta tres carriles por sentido, nuevas intersecciones, semáforos, iluminación, señalización y adecuación de los desagües pluviales.

Además, se incorporará una bicisenda continua, corredores verdes, refugios para colectivos, mobiliario urbano y nuevos pasos peatonales. La intención es que la intervención no se limite a ampliar la capacidad para los vehículos, sino que modifique integralmente las condiciones de circulación sobre uno de los principales accesos de Cipolletti.

La obra será ejecutada en cinco sectores: Vélez Sarsfield-Hipólito Yrigoyen; Hipólito Yrigoyen-Leandro N. Alem; Leandro N. Alem-Bolivia; Bolivia-Venezuela; y Venezuela-Circunvalación Presidente Arturo Illia.

Con la apertura de ofertas, comienza ahora la etapa de análisis de las propuestas antes de la adjudicación. Una vez definido el contrato, la empresa ganadora tendrá dos años para ejecutar una obra que busca modificar uno de los corredores más importantes para la conexión de Cipolletti con el resto del Alto Valle.