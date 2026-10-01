Alberto Weretilneck anunció la pronta licitación de la Zona Franca de Punta Colorada

Río Negro realizará, «antes de fin de año» la licitación internacional para la puesta en marcha de la Zona Franca de Punta Colorada, en proximidades de Sierra Grande. Así lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck durante el segundo día de actividades que cumple en París, en el marco de la muestra Argentina Week organizada por el Gobierno Nacional.

La iniciativa se desarrollará en un predio de más de 300 hectáreas próximo al muelle de Punta Colorada y a la playa de tanques del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (Vmos) y está pensada como una plataforma industrial, logística y de servicios al comercio exterior vinculada a los grandes proyectos energéticos que se desarrollan sobre la costa rionegrina y pensada para atraer nuevas inversiones, proveedores y actividades productivas.

Weretilneck realizó el anuncio durante su participación en el panel «El Gas Argentino en el Mercado Mundial» que compartió junto a su colega de Neuquén, Rolando Figueroa; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egber Laege.

Dijo que «antes de que termine el año, la Provincia de Río Negro va a llamar a una licitación internacional para la puesta en marcha de una Zona Franca en las inmediaciones de todos estos proyectos» y explicó que la Provincia ya trabaja sobre la etapa que vendrá después de la construcción de los grandes oleoductos, gasoductos y terminales de exportación, porque «el objetivo es aprovechar esa infraestructura para generar condiciones que permitan incorporar nuevas actividades industriales y productivas».

«Tenemos que empezar a pensar en la petroquímica y en otros proyectos asociados que se puedan desarrollar alrededor de estas inversiones. Estamos pensando también en la próxima etapa» indicó el mandatario.

El gobierno provincial tiene un esquema de Zona Franca pensado para facilitar operaciones vinculadas con la industria, la logística y el comercio exterior, pero también para ampliar las oportunidades para proveedores, pymes y empresas de servicios que puedan integrarse a las nuevas cadenas productivas, con una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión por otros 10, y contempla una inversión mínima inicial de 10 millones de dólares.

Generar «confianza» para proyectos en desarrollo

Weretilneck señaló que uno de los principales desafíos de Río Negro frente a las inversiones internacionales es generar confianza y previsibilidad para proyectos que requieren décadas de desarrollo y «nuestro principal compromiso es la confianza: que quienes miren a la Argentina y a Río Negro sepan que lo que hoy se firma y se acuerda se va a cumplir».

Recordó que los grandes proyectos cuentan con marcos legales específicos y condiciones acordadas para sostener la seguridad jurídica y la previsibilidad durante toda su vida útil y enfatizó que «el desarrollo energético debe tener un impacto concreto sobre la sociedad rionegrina: Estos proyectos son tan importantes y generan un impacto tan fuerte que también necesitan un componente social» como son «el empleo local y desarrollo de proveedores locales» porque «queremos que los rionegrinos no vean simplemente pasar un caño o cargar un barco, sino que se sientan parte del proceso».

Weretilneck también destacó la articulación entre las provincias, el Gobierno Nacional y el sector privado para acelerar los tiempos de concreción de las inversiones y adaptar los marcos técnicos, ambientales, regulatorios y legales a la nueva escala de los proyectos.

La futura Zona Franca de Punta Colorada se incorpora así a la infraestructura energética que ya se está construyendo para generar una nueva plataforma productiva, atraer actividades industriales y lograr que la transformación exportadora de Río Negro abra nuevas oportunidades para empresas y trabajadores.