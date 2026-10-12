Paritaria judicial en Río Negro: el STJ ofreció un porcentaje para cerrar el año y el gremio no aceptó

El Superior Tribunal de Justicia realizó una oferta salarial para el último trimestre, pero el gremio judicial la consideró insuficiente y la negociación seguirá el 20 de octubre.

La propuesta de incremento llegó al 1,8% mensual, acumulativo, remunerativo y bonificable para octubre, noviembre y diciembre. También prevé 1,8% para enero de 2027.

En Trabajo, el viernes, se cumplió la paritaria. La representación de STJ abrió la discusión con el 1,6% mensual para los tres últimos meses del año.

La proyección anual

Al final, el ofrecimiento llegó al 1,8%, que implica una recomposición acumulada de cerca de 5,5% entre el período octubre-diciembre.

Esta mejora, con el 28,8% ya liquidado entre enero-septiembre, proyectaba un incremento del 35,5% para el 2026.

El gremio, que conduce Marco Calarco, rechazó la propuesta y pidió continuar la discusión al plantear que el incremento no permite avanzar en el objetivo que viene planteando en las distintas instancias paritarias: establecer un mecanismo para recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los salarios judiciales.

“El objetivo de esta representación no consiste únicamente en acompañar los índices de inflación, sino en avanzar en una recuperación real del salario”, planteó el sindicato.

En su opinión, el STJ sostuvo que las recomposiciones otorgadas entre enero y septiembre habían superado la inflación acumulada durante ese período. Para el cierre del año, explicó que la oferta fue elaborada en función de las proyecciones de inflación y de las partidas destinadas al personal.

Un argumento para postergar la discusión fue la falta del índice de inflación de septiembre al momento de la negociación.

Otra característica de la paritaria estuvo en que el STJ aceptó el pedido del Sitrajur de incorporar enero de 2027 en la negociación para evitar que el próximo año comenzara sin una previsión de actualización salarial.

Durante la paritaria, el gremio entendió que las actuales condiciones determinaron la pérdida de atractivo del empleo en el Poder Judicial y, en consecuencia, ese deterioro genera dificultades para retener trabajadores y funcionarios con experiencia.

También advirtió sobre problemas para cubrir vacantes. Según quedó asentado en el acta, existen casos de aspirantes que, pese a haber superado los procesos de selección, luego declinan las ofertas de ingreso.

Para el sindicato, la situación ya tiene consecuencias sobre el funcionamiento del Poder Judicial. El sindicato planteó que la política salarial debe servir también para recuperar el atractivo del empleo, conservar la experiencia y garantizar personal suficiente para sostener el servicio de justicia.