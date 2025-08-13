Río Negro tenía fentanilo de HLP Pharma, pero no hay denuncias de muertes sospechosas

El ministerio de Salud de Río Negro tenía entre sus proveedores al laboratoria HLB Pharma, que tuvo ampollas de fentanilo contaminadas. Foto: gentileza.

Río Negro fue una de las provincias que tenía en sus hospitales fentanilo y otros insumos del laboratoria HLB Pharma, pero hasta el momento no se registraron muertes sospechadas de haber sido causadas por el suministro de la droga adulterada que ya reporta 96 víctimas fatales en todo el país.

En las fiscalías de Río Negro, en el fuero provincial, no se reportaron hasta el momento denuncias de sospechas de muertes vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. Se desconoce si ingresó alguna denuncia en el fuero federal.

A nivel nacional, la causa fue unificada en el Juzgado Federal de La Plata que fue el que recibió la primera denuncia del Hospital Italiano de la capital bonaerense. El juez Ernesto Kreplak, que es uno de los postulantes ternados en el concurso por el Juzgado Federal de Bariloche, encabeza la investigación y busca determinar si existen más muertes sospechosas en hospitales o centros de salud privados en distintas provincias que puedan estar vinculados al producto adulterado del laboratorio HLB Pharma.

Hasta el momento se conoció que las 96 muertes sospechadas de ser consecuencia de esta droga contaminada ocurrieron en su mayoría en la provincia de Santa Fe (más de 60); en Córdoba, Formosa y la localidad bonaerense de Bahía Blanca. En algunos casos las denuncias se iniciaron desde los centros de salud, mientras que en otros surge por sospechas de los familiares de las víctimas. No hay detenidos, ni imputados.

Río Negro espera entregar el fentanilo retirado de los hospitales

En la vía administrativa, el ministerio de Salud de Río Negro espera una definición de Nación para entregar el fentanilo y las drogas compradas al laboratorio bajo investigación que fueron retiradas de los hospitales públicos en mayo, tras el alerta emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Se estima que Río Negro tenía el 8 de mayo, cuando surgió la alerta nacional, más de 90.000 ampollas del laboratorio, según un informe del stock que publicó el mes pasado el diario porteño Clarín. La Provincia solicitó el retiro de todos los insumos de manera urgente de los hospitales y dispuso su almacenamiento a la espera de ser trasladado a un depósito final que todavía no fue dispuesto por Nación ni por la Justicia Federal que interviene en la causa central.

Desde el ministerio señalaron a Diario RÍO NEGRO que la situación se mantiene en las mismas condiciones y en paralelo el área de Legales continúa con las averiguaciones previas para impulsar una demanda al laboratorio por la pérdida económica que significó al Estado provincial el retiro de todos los productos que fueron comprados y pagados en su momento, y la reposición con una compra de urgencia por 400 millones de pesos que se debió realizar.

La nueva compra de drogas para suplantar los medicamentos retirados en mayo, se concretó y está en proceso de entrega a cada hospital. De manera provisoria, antes de esta adquisición masiva de insumos médicos, se suplió el faltante a demanda de cada centro de salud con redistribución de otros hospitales que tenían en stock de otros laboratorios y también con colaboración del sector privado.

Entre los insumos que se compraron nuevamente se encuentran el fentanilo, clonazepam, escitalopram, hidrocortisona, meropenen, mesalazina, omeprazol, paroxetina, sertralina, solución de cloruro de sodio hipertónica, sulfato de magnesio y agua destilada en ampollas, según se detalló anteriormente a este medio.